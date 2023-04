Po hromadném šití roušek během pandemie covidu se český národ po čase opět sjednotil, tentokrát proti rušení poštovních poboček. Vláda minulý týden schválila snížení jejich počtu ze 3200 na 2900. Odborníci ale upozorňují, že je v Česku pošt nadbytek a že jde o jeden z bodů, které táhnou podnik do hluboké ztráty. V kontrastu s mohutnou pobočkovou sítí klesá zájem o základní poštovní služby. Zasílání dopisů nahrazují e‑maily, i posílání peněz se stěhuje na internet, vybírání hotovosti zase do bankomatů. Navíc Českou poštu začíná válcovat konkurence v doručování balíků. Ztráta státního podniku tak loni dosáhla 1,75 miliardy korun a podle pověřeného generálního ředitele společnosti Miroslava Štěpána by se letos mohla vyšplhat až na čtyři miliardy korun. Podle ministra vnitra Víta Rakušana by podniku bez razantnějšího kroku hrozila insolvence.

Dvě pošty místo jedné

Rušení poštovních poboček a spolu s tím 1500 pracovních pozic, od čehož si pošta slibuje úsporu kolem 700 milionů korun ročně, má být prvním krokem k výrazné proměně podniku. Transformace má probíhat dva roky, přičemž vláda chce Českou poštu rozdělit na státní a komerční služby. Tato druhá část, která se zaměří na doručování balíků a logistické služby, má mít formu akciové společnosti plně vlastněné státem.

Česká pošta přitom patří mezi poslední čistě státní podniky svého druhu v Evropě. Většina evropských pošt prošla proměnou už před lety a díky tomu se drží v zisku. Buď se proměnily v akciovou společnost vlastněnou státem, nebo se rozdělily na státní a komerční služby, přičemž řada z nich je z větší či menší části v soukromých rukách. Stát drží například v akciové společnosti Rakouská pošta necelých 53 procent, zbytek se volně obchoduje. Firma loni dosáhla zisku 128 milionů eur při obratu 2,5 miliardy eur. V německé Deutsche Post DHL stát vlastní přes svou investiční a rozvojovou banku KfW kolem 20 procent akcií. Tržby skupiny se loni zvýšily o 16 procent na 94 miliard eur a provozní zisk na 8,4 miliardy eur. Právě hlavní konkurenti České pošty na domácím trhu rozvozu balíků zejména z e‑shopů patří pod bývalé zahraniční poštovní podniky.

„Transformace České pošty je proces, o kterém se mluví už řadu let a mělo se to udělat už dávno, ale z politických důvodů k tomu nedošlo,“ říká děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka. Předloni to vypadalo, že se k přeměně už skutečně schyluje, když schválení plánu rozdělení podniku oznámil tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček. Loni pak tehdejší ředitel Roman Knap prohlásil, že se s vládními politiky baví i o variantě privatizace pošty. Tento model ale žádná z vlád oficiálně neplánovala, přestože je v zahraničí běžný.

Odborníci z branže přitom doporučují, aby komerční část České pošty šla přinejmenším zčásti do soukromých rukou. „Pošta zaspala, balíkových firem je tu hodně, kvalitou služeb jsou už daleko před poštou, ale tržní prvek by ji mohl rozhýbat. Takové jsou alespoň zkušenosti ze zahraničí,“ říká Radek Novák, vedoucí katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

S ním souhlasí i Švadlenka: „Umím si představit, že se část pošty, která bude zajišťovat doručování balíků z e‑shopů, klasické balíkové zásilky a další, zprivatizuje. Při soukromém vlastnictví je daleko větší pravděpodobnost, že firma bude fungovat a bude zisková.“