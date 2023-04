V Evropské unii se loni prodalo meziročně skoro o polovinu víc elektrododávek. V Česku, které je v tomto ohledu na poslední příčce ze všech unijních států, naopak registrace lehkých užitkových aut na elektřinu o čtvrtinu klesly. Podle Miloše Malaníka, který vede středoevropskou pobočku přepravní firmy DPD, jde o důsledek toho, že předchozí ani stávající vláda elektromobilitu příliš nepodporovaly. Právě jeden z největších doručovatelů balíků v Evropě by nyní mohl český trh rozhýbat. DPD chce do dvou let vozit zásilky v Praze a Ostra­vě jen v elektrododávkách. Jezdit budou ale i v dalších městech, firma si jich tak celkově pořídí přes dvě stovky.

Podle Malaníka ale Češi zatím vozům na elektřinu příliš nevěří. Zároveň je tu oproti západní Evropě i nižší poptávka po udržitelném doručování a ekologii obecně. Česko ale nevědomky přispívá ke snižování uhlíkové stopy při dodávkách zásilek z e‑shopů tím, že patří k zemím s nejvyšším podílem takzvaného neadresného doručování. Díky tomu, že si Češi oblíbili vyzvedávání ve výdejních místech nebo v samoobslužných boxech, které se také nazývají balíkomaty, najezdí dodávky s balíky méně kilometrů.

Tržby v českých obchodech a zvlášť v e‑shopech loni klesaly a tento trend pokračuje i letos. Jak to dopadlo na vás jako balíkového dopravce?

Propad e‑commerce se projevil i u nás. Hlavně velcí zákazníci odesílali menší počty balíků, naštěstí se nám dařilo tento pokles kompenzovat tím, že jsme získávali nové zákazníky. Celkově jsme díky tomu loni zaznamenali v přepravách balíků snížení jen v jednotkách procent, zatímco celý trh se propadl o 12 procent.

Jak se přeprava zásilek z e‑shopů vyvíjí letos?

Letos pokles online prodejů pokračuje. Je to vidět hlavně u zboží, které si člověk může odpustit, jako jsou například různé ozdoby nebo bytové dekorace. Lidé jsou opatrnější a takové nákupy odloží, pokud jim třeba kvůli drahým potravinám nestačí peníze.

Naše tržby se letos sice drží nad loňskými čísly, ale je to především díky tomu, že jsme minulý rok hodně zainvestovali do neadresného doručování. Meziročně jsme skoro ztrojnásobili počty výdejních míst a samoobslužných boxů a díky tomu se nám daří získávat zákazníky a zásilky, které dřív chodily primárně s konkurencí.

Do výdejních míst a balíkomatů ale nyní investují v podstatě všichni větší dopravci.

Poptávka po tomto typu doručování je velká. Dovoz na výdejní místo je druhý nejoblíbenější způsob dodání zásilky v Česku a my jsme do tohoto segmentu teď šlápli hodně rychle a naráz. V růstu tržeb nám pomáhá i to, že nabízíme hodně variant doručení a zároveň, pokud třeba zrovna nejsem doma, i jednoduché přesměrování zásilky na jiný termín, na výdejní místo nebo do boxu. Ještě k tomu můžete doručujícího kurýra online sledovat na mapě.

Ve Velké Británii nebo Německu se, pokud nejste doma, často doručuje takzvaně na bezpečné místo, třeba za plot na zahradu.

Podle vašeho průzkumu o nakupování přes internet se v Česku 66 procent zásilek doručuje mimo domov, tedy do výdejen, obchodů nebo boxů, zatímco v Evropě je průměr 39 procent. Proč se v tom tak lišíme?

Neadresné doručování je takto daleko jen v pár zemích, jako jsou kromě nás ještě Francie, Polsko nebo pobaltské země. Důvodem je vysoká hustota výdejních míst a boxů. U nás tento trh hodně táhla Zásilkovna. V Polsku jsou oblíbené automatické schránky díky tomu, že je tam jejich velký dodavatel InPost. Ve Francii jsou zase oblíbená hlavně výdejní místa. V řadě dalších zemí ale neadresné doručování tak populární není. Ve Velké Británii nebo Německu se, pokud nejste doma, často doručuje takzvaně na bezpečné místo, například za plot na zahradu nebo ke garáži pod stříšku, dokonce už to tam patří mezi tři nejčastější způsoby doručení.