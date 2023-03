Na jižní Moravě se nejlépe podniká v Brně, v Moravskoslezském kraji zase v Ostravě a na Liberecku je vůči podnikatelům nejpřívětivější Jablonec nad Nisou. Takové jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž je hodnoceno všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v Česku a 22 městských částí hlavního města Praha.

Výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

V Brně se to podnikáním jen hemží

Jihomoravská metropole ve výzkumu těží například z toho, že má v kraji ze všech obcí s rozšířenou působností největší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, nebo o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů.

Rozvoj podnikání bezesporu podporuje i výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí, že v regionu má největší počet dokončených bytů v přepočtu k meziroční změně počtu obyvatel. V Jihomoravském kraji byly jako nejlepší vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho dalších užitečných informací a odkazů.

„Jsem za ocenění velmi rád, protože ve jmenovaných kritériích se Brno i oproti předcházejícím letům zlepšilo. Velmi mě těší ocenění webových stránek z pohledu podnikatele. Máme úplně nový web určený pro podnikatelské prostředí, výzkum a koncept smart city,“ říká vedoucí odboru strategického rozvoje a spolupráce města Brna František Kubeš.

Moravský Krumlov, který se umístil na druhém místě, těží z nadprůměrného počtu uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele. Nárůst počtu obyvatel je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Především má ale v kraji vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce a také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech.

Bronz získává na jižní Moravě město Hodonín, které se může pochlubit vysokým počtem právnických osob, dále vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na množství firem.

Ostrava se dynamicky rozvíjí

Loňské první místo v Moravskoslezském kraji obhájila Ostrava, které pomáhá stabilní a rozvinuté podnikatelské prostředí. Krajské město se může v rámci regionu pochlubit kupříkladu nejvyšším počtem firem v přepočtu na obyvatele. Podnikatele láká mimo jiné výborná dopravní dostupnost, město myslí na elektromobilitu, alespoň soudě podle nejvyššího počtu dobíjecích stanic. Ostrava má v celém Moravskoslezském kraji také nejvyšší počet dokončených bytů v poměru k meziroční změně počtu obyvatel.

Město vynakládá dostatek peněz zejména do kultury a veřejné dopravy. Radnice jde podnikatelům vstříc, počet úředních hodin, během nichž mohou vyřídit vše potřebné pro své podnikání, je v kraji vůbec nejvyšší.

Klíčová je dopravní dostupnost měst Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáz podniká, prezentujeme výsledky kraje Jihomoravského, Moravskoslezského a Libereckého.

Rozvoji Brna pomáhá výborné dopravní spojení, město vyniká rovněž svými webovými stránkami.

V Ostravě je zase nejvyšší počet firem na obyvatele a město opět těží z výborné dopravní dostupnosti.

V Jablonci se pro změnu staví byty jako o život a město skvěle komunikuje s podnikateli.

Na druhé místo se dostala Opava, která zaznamenává nadprůměrný počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Průměrná měsíční mzda není v kraji vysoká, což může lákat nové společnosti, aby se usídlily právě zde. Bronz pak bere Frýdek‑Místek, který má v regionu nejen nadprůměrný počet ekonomických subjektů, ale i velmi nízký index stáří, tedy poměr lidí starších 65 let ku lidem do 14 let. Ocenit lze i to, že radnice drží náklady na dluhovou službu na výrazně podprůměrné úrovni.

Jablonec umí mluvit s byznysem

Na Liberecku jsou podmínky pro podnikání nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Vítězné statutární město zaznamenává nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů i počtu obyvatel. Jablonec dokáže na tento trend reagovat nadprůměrně vysokým počtem dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel.

Pro podnikatele je dobrou zprávou i to, že je ve městě více volných pracovních sil než ve většině dalších obcí regionu. Město si velmi dobře vede i v části výzkumu věnované přístupu veřejné správy. Nejvíce bodů získalo za webové stránky, které jsou z pohledu podnikatele přehledné a jsou na nich všechny potřebné informace pro komunikaci s úřady.

Druhou příčku obsadily Semily, které se mohou pochlubit velmi vysokým počtem živnostníků, ale také firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Bronzový Liberec zaznamenává vysoký podíl firem a těží z dobré dopravní dostupnosti. Index stáří je v krajském městě velmi nízký, což je příslibem rozvoje podnikání do budoucna.