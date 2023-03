Pár let to trvalo, několikrát se to posouvalo, nakonec však Praha dostala svou první veřejnou plnicí stanici na vodík. Na Barrandově ji v pátek otevřela skupina Orlen Unipetrol. Je to spíše symbolický krok. Podle statistik je v Česku teď na vodík registrovaných 12 osobních aut – z nich 11 značky Toyota Mirai – a jedna dodávka. Přesto je tu cítit snaha, aby se vodíková mobilita v Česku rozjela. Ekonom prozkoumal, kde se může vodík prosadit a co pro to Česko dělá. A to nejen v dopravě.

Podle vládního plánu čisté mobility má do roku 2025 vyrůst v Česku 12 vodíkových stanic a o pět let později má v zemi být celkem 80 stanic. Čísla ve vládních dokumentech ovšem nejspíš ještě stoupnou. Dané cíle neodrážejí aktuální podobu evropské legislativy, podle níž je třeba na hlavní dopravní síti vybudovat veřejnou plnicí stanici každých 200 kilometrů.

Orlen Unipetrol plánuje další vodíkovou stanici otevřít letos v létě v Litvínově a do roku 2030 hodlá provozovat 28 stanic a dva vodíkové distribuční terminály pro železniční dopravu v Litvínově a Neratovicích. Na Barrandově stojí druhá veřejná plnička v Česku. Tu první otevřela u vjezdu do výrobního areálu Cylinders Holding v Ostravě loni v létě společnost Vítkovice.

V silniční dopravě má vodík postupně začít doplňovat bateriovou elektromobilitu. Vozidla na vodíkový pohon jsou v zásadě elektromobily, které energii získávají z reakce vodíku s kyslíkem v palivových článcích. Proti bateriovým vozům je jejich obrovskou výhodou rychlé plnění a dojezd srovnatelný s auty na klasická paliva. „Baterie mají tu nevýhodu, že jsou poměrně těžké. Na dlouhé vzdálenosti vozíte zbytečně kila navíc,“ říká ředitel inovací ve společnosti ČEZ Jan Šícha.

Vodíkový autobus do kopců kolem Vltavy

Výstavba plnicích stanic se nicméně neobejde bez dotací. „Je jasné, že aktuálně není výstavba a provoz vodíkových plnicích stanic ziskový byznys. Nemůže být, protože nemá zákazníky, nemá auta,“ říká šéf Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak. Ministr dopravy Martin Kupka sdělil, že v nadcházejícím období má Česko na dobíjecí a plnicí infrastrukturu nachystáno šest miliard korun.

„Už se připravuje vyhodnocení šesti konkrétních projektů, které by znamenaly podporu 11 vodíkových stanic v nejbližších měsících,“ říká ministr. Vládní dokumenty počítají s tím, že v roce 2030 bude po Česku jezdit necelá tisícovka autobusů na vodíkový pohon a až 50 tisíc osobních vodíkových aut.

Pro srovnání, v Česku nyní jezdí přes 14 tisíc elektromobilů a z prognózy Svazu dovozců automobilů vyplývá, že na 50tisícovou úroveň by se měly dostat v roce 2025. Elektroauta tedy mají v Česku před těmi vodíkovými jen zhruba pětiletý náskok.

Aleš Doucek, který působí v ÚJV Řež a zároveň vede Českou vodíkovou technologickou platformu, říká, že vodík má velký potenciál především v nákladní dopravě. „Na jedno naplnění a časem plnění okolo 20 minut může poskytnout dojezd až do jednoho tisíce kilometrů. Uplatnění najde také na železnici. Deriváty vodíku pak mají potenciál sloužit jako palivo v letecké nebo lodní dopravě,“ říká Doucek.