Evropská unie spatřuje dekarbonizovanou budoucnost vedle čisté elektřiny i ve vodíku. Stanovila si cíl vyrábět do roku 2030 deset milionů tun obnovitelného vodíku a dalších deset milionů dovážet. Takovým množstvím by se dalo teoreticky nahradit přes 15 procent stávající spotřeby plynu. Země jako Španělsko či Německo jsou odhodlané tyto ambiciózní cíle naplnit. Česko se však zatím drží spíše zpátky.

Ředitel pro dekarbonizaci ve skupině Orlen Unipetrol Martin Růžička říká, že elektřina a vodík se vzájemně doplňují. „Náklady se dají efektivně podělit a díky tomu lze udržet flexibilitu. Někde může dávat smysl používat vodík, někde jsou pro elektřinu vhodnější podmínky,“ říká.

Elektřina, nebo vodík. Co z toho bude energií budoucnosti?

Věřím tomu, že obě energie jsou budoucnost. Nejsme připraveni jít pouze jednou cestou. To by nebylo dobré pro Evropu ani pro celý svět. Ve variabilitě i flexibilitě je síla, která nám pomůže zbavit se fosilních paliv. Elektřina má lepší startovací pozici, nejen z objektivních, ale i politických důvodů. Vodík je však smysluplnou alternativou, například v dopravě u cest na delší vzdálenosti, u vlaků.

Čím se dá vysvětlit, že na politické úrovni je tlačena více elektromobilita?

Elektřina je snadněji „uchopitelná“ energie. Všichni vědí, jak funguje. S vodíkem se lidé musí teprve seznámit, pochopit, jak je vyřešena bezpečnost. Startovací pozice je složitější. Ale naši podnikoví hasiči říkají, že budou raději zasahovat u vodíkového automobilu než u elektromobilu. Navíc elektropohon je dlouhodobě využíván, byť v elektromobilech masověji až v posledních letech. Vodíkový palivový článek může působit inovativně, možná záhadně, přestože se stále jedná fakticky o elektromobilitu. Do budoucna ale může být využití vodíku jako paliva v dopravě mnohem přívětivější než dobíjení. Vodík lze doplnit na čerpací stanici, jak ji známe dnes. Plnění trvá podobnou dobu jako u benzinu či nafty.

Pro elektřinu se vybuduje infrastruktura poměrně snadno. Dráty jsou skoro všude. Bude to u vodíku trvat déle?

Moc nesouhlasím s tím, že by budování infrastruktury pro elektromobilitu bylo tak jednoduché. Ve chvíli, kdy mluvíme o desítkách tisíc elektromobilů, to je snadné. Ale při pěti milionech aut to bude velmi nákladné. V místě, kde postavíte jednu dobíjecí stanici, pravděpodobně už kvůli nedostatečné kapacitě nepostavíte desítky dalších. Není to neřešitelný problém, ale je možná trochu opomíjený nebo podceňovaný. U vodíku jsme na začátku. Nebudou potřeba stovky tisíc dobíjecích míst, ale pokud bychom měli na začátku třicet čtyřicet stanic na vodík u hlavních tahů a rozprostřených po Česku, už to bude dostatečná síť, aby se vodíková auta dala využít pro tranzitní dopravu nebo na delší vzdálenosti. K vodíku nás postupně přivedou i okolní státy, řada německých firem jde v nákladní dopravě vodíkovou cestou.

A dává smysl budovat vedle sebe dvě rozdílné infrastruktury?

Náklady se dají efektivně podělit a díky tomu lze udržet flexibilitu. Někde může dávat smysl budovat vodík, někde jsou pro elektřinu vhodnější podmínky. U vodíku může stačit na město jedna stanice. Pokud budete chtít pokrýt sídliště elektrickými dobíječkami, bude to problematické. Nemyslím si, že celkové náklady na desítky až stovky tisíc dobíjecích míst budou zanedbatelné. Nelze rovnou říci, že jít jednou cestou bude levnější, aniž bychom jednotlivé varianty nějak zhodnotili. Třeba pro Most vyšlo, že vodíková veřejná doprava může být variantou k elektrodopravě.