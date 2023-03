Ceny nových aut se za poslední dva roky zvýšily o desítky procent, teď už by se skokové zdražování mělo zastavit. Podle Pavla Loudy, majitele jednoho z největších prodejců osobních vozů v Česku Louda Auto, ale kategorie levných vozidel končí. Čerstvý držitel ocenění Podnikatel roku ve Středočeském kraji předpokládá, že dražší zůstanou i pohonné hmoty a zejména elektřina u veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. „Automobilová doprava prostě bude drahá,“ říká Louda. A dodává, že doprava osobním autem na vzdálenost delší než sto kilometrů přestává kvůli přeplněným dálnicím, nízké kvalitě silnic a stresu při přepravě dávat smysl. Česko, potažmo celá Evropa by podle něj měly investovat spíš do rozvoje železnice.

V Loudově síti autosalonů se přitom loni prodalo přes 14 tisíc nových a ojetých vozů. Zároveň ale poděbradský byznysmen rozjel už před deseti lety sdílení aut. To zatím tvoří jen menší část z devítimiliardového obratu jeho automobilových firem. Louda, který se během let rozkročil i do strojírenství, nemovitostí nebo školství, ale nevyloučil, že se to může v budoucnu obrátit.

Jakým autem jezdíte?

Jezdím většinou vozem, který na mě zbude v našich showroomech. Rád auta střídám. Ale nejčastěji mám v ruce asi Audi Q7.

Kolik máte dnes autosalonů a kolik aut prodáte za rok?

Máme celkem 33 autosalonů a loni jsme prodali mírně přes 10 tisíc nových vozů a přes 4000 ojetých.

První autosalon jste spolu se svým otcem otevřel u Poděbrad v roce 1992. Jak se tenkrát auta prodávala a jak se to liší od současnosti?

Základní problém byl v té době vůbec získat auta z výroby. To se posléze změnilo, jak se Škodovka naučila vyrábět po vzoru Volkswagenu, aut bylo stále více, a byla tak k rychlému dodání. Teď v covidu se to zase otočilo, protože automobilky zatáhly za ruční brzdu a kvůli chybějícím dílům a dalším důvodům nevyrábějí tolik co dřív. Naše firma je ale zvyklá hodně pracovat se zásobami, snažíme se mít na skladě hned k dodání nejžádanější modely.

Nedaleko Poděbrad ve Vrbové Lhotě budujete nové obrovské autocentrum. V médiích se objevily různé informace o investované částce od 300 milionů korun po více než miliardu, ale také o účelu projektu. Můžete to upřesnit?

Konečná investice se vším všudy se bude blížit k jedné miliardě korun. Bude to logistické srdce naší společnosti. Naše skladové vozy odtud budeme dodávat do autosalonů podle aktuální potřeby. Parkoviště bude mít kapacitu asi tří tisíc vozidel. Hlavní část autocentra ale bude věnována prodeji zánovních ojetých aut. Ta se budou prodávat všechna pod střechou, kde pro ně bude 1400 míst.

Konvenční auta budou pro fajnšmekry a také pro lidi, kteří si nebudou moct dopřát nový vůz nebo bydlí na sídlišti.

Očekáváte nárůst poptávky po ojetinách?

V Česku stále není trh se zánovními a ojetými auty na takové úrovni jako v západní Evropě. Na rozdíl od ní většina českých zákazníků vnímá tento trh primárně jako prodej aut starých deset a více let, prodávaných v bazarech na volné ploše, v lepším případě vyasfaltované. Domnívám se ale, že se to bude měnit a úroveň prodeje použitých aut se bude blížit prodeji nových vozů. Prostor pro rozvoj prodeje ojetin se otevře i díky příchodu elektromobility. Pak budou nová auta s konvenčními motory ubývat, takže ještě vzroste zájem o tyto ojetiny. Klasické vozy s benzinovým nebo dieselovým motorem budou ještě dlouho kolovat a bude potřeba je udržovat.

Teď se ale v Česku elektromobily ještě moc neprodávají.

Hlavní důvod je ten, že nemají podporu od státu, ať už legislativní, marketingovou nebo finanční. Na druhou stranu elektrická auta jsou návyková. Je to otázka vyzkoušení a pak člověk zjistí, že co se týče jízdního komfortu, bezpečnosti nebo hluku jsou na vyšší úrovni než tradiční auta. Bude to podobné, jako když se přecházelo z tlačítkového mobilu na dotykový. Ze začátku dotykové mobily neměly například tak výkonné baterky, takže se musely po pár hodinách nabíjet. To se časem vcelku vyřešilo a dneska už po tlačítkovém mobilu prakticky nikdo neštěkne. Podle mě je to otázka deseti nebo patnácti let, než dojde k plynulému přechodu na elektromobily i u nás. Konvenční auta pak budou pro fajnšmekry a také pro lidi, kteří si nebudou moct dopřát nový vůz nebo bydlí na sídlišti, kde bude dobíjení ještě dlouho problém. I proto bude snaha udržet konvenční auta v provozu co nejdéle. Kvalita dnešních vozů je tak vysoká, že nebude problém, aby vydržely i 20 let. Věřím proto, že ještě minimálně 20 až 30 let se s nimi bude živě obchodovat.

Odborníci na energetiku předpovídají, že ceny elektřiny už nespadnou na úroveň, jaká tu byla před pandemií a válkou na Ukrajině. Drahé proto bude i dobíjení u veřejných nabíječek. Jak to ovlivní automobilovou dopravu?

A to ještě není v cenách elektřiny spotřební daň. Zrovna tak ale nebude v budoucnu levná nafta ani benzin. Automobilová doprava prostě bude drahá.