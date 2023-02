Cena povinného ručení by letos měla vzrůst aspoň stejně jako loni, nebo i více. Zatímco u aut se sjednává pojistné na každý rok a odráží tak růst cen, u nemovitostí to neplatí. „Podpojištěnost je na našem trhu dlouhodobě fenomén a růst cen v ekonomice ho ještě akceleruje,“ říká Dušan Quis, šéf pojišťovny Allianz. Podle něj je nedostatečně zajištěno pojistkou i množství podnikatelů a jejich provozů.

Jak se promítá inflace do zdražování pojistného?

Ovlivňuje ho zejména v oblasti neživotního pojištění. Rostou například ceny oprav aut, tím pádem se zvyšuje i cena pojištění. V pojišťovnách mluvíme o takzvané škodní inflaci – typicky jde o nárůst cen materiálů a práce. Nemusí být vždycky stejná jako inflace spotřebitelských cen. Například vloni jsme evidovali škodní inflaci mezi 12 a 15 procenty, přičemž inflace za celý loňský rok v ekonomice byla lehce přes 15 procent. Letos se ale už nyní škodní inflace u motorových vozidel pohybuje někde mezi 15 a 17 procenty.

Povinné ručení ale loni zdražilo jen o šest procent. Proč?

Těch 12 procent je to, o co bychom měli minimálně zdražit. Vzhledem k tomu, že na českém trhu panuje vysoce konkurenční prostředí, byla průměrná hodnota nárůstu cen havarijního pojištění či povinného ručení skutečně jednociferná. Dnes ale citelněji roste cena pojištění těm, kteří jsou častými viníky nehod.

O kolik jste už zdražili vy a jak to bude vypadat letos?

Byly to vyšší jednotky procent. Letos by to mělo být minimálně stejně nebo i více.

Roky se mluví o chytré krabičce v autě. O tom, že povinné ručení by mělo vypadat podle toho, jak člověk řídí, brzdí, jak často jezdí. Proč to ještě není standard?

Kritéria, podle nichž pojišťovny rozdělují klienty, se různí. Pro nás je například hlavní nájezd kilometrů. Zjistili jsme, že právě tento údaj nejlépe ukazuje pravděpodobnost vzniku pojistné události. Statistiky jednoznačně ukazují, že čím méně je auto na silnici, tím méně má nehod. Pro řidiče s nájezdem do 15 tisíc kilometrů máme velmi konkurenceschopné ceny.

Všechny nové vozy jsou vybaveny SIM kartou a automobilky mají obří data o chování řidičů. Byla by tu příležitost využít je.

Takže neplatí rozšířená představa, že nejhorší řidiči jsou takzvaní čepičáři, tedy ti, kteří vytáhnou auto jen o víkendu a jedou s ním na chatu?

Mohu jen říct, že čepice v autě není kritériem. Ale teď vážně. Nízkonájezdová jsou nejčastěji auta, která jezdí pořád stejnou trasu. Typicky jde o druhé či třetí auto v rodině třeba pro cestu s dětmi do školy, na nákupy či na vámi zmiňovanou chatu. Na dobře naježděných trasách se řidiči nedostávají do stresových situací z neznámého prostředí.

Jak je to tedy s chytrými krabičkami – proč nejsou více rozšířené?

Všechny nové vozy jsou vybaveny SIM kartou a automobilky tak disponují obřím množstvím dat o chování řidičů, respektive uživatelů. I u nás některé pojišťovny používají krabičky ke sbírání dat a dávají dodatečnou slevu těm, kteří se chovají zodpovědně. My jsme o tom uvažovali před pěti lety, ale ukázalo se, že většina lidí není připravená taková data sdílet. Samozřejmě to chápu. Pokud bychom zjistili, že řidič nejezdí zodpovědně, museli bychom to reflektovat v ceně. Jednáme o možnosti využívat data ze zmíněných SIM karet. Neukazují jen to, jak člověk brzdí, ale i jak používá ukazatel směru, kolik lidí jezdí ve vozidle, jakou má spotřebu či jak hlasitě poslouchá řidič rádio. Otázkou je, co z toho je možné použít z hlediska pojištění a zajímavé změny cenotvorby.