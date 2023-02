Když se na konci 80. let minulého století zhroutil východní blok, pro západní firmy a investory se otevřela životní příležitost. Ve velkém tehdy expandovali do postsocialistických zemí, kde relativně levně nakupovali podniky a obsazovali trh. Podobná byznysová šance nyní možná přijde při obnově Ukrajiny, poničené válkou. Konec bojů je sice zatím v nedohlednu, řada českých společností si ale budoucí příležitost uvědomuje. Ukázal to i nedávný průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, v němž zhruba 60 procent z více než 130 oslovených podniků uvedlo, že má zájem se do případné poválečné rekonstrukce země zapojit.

Se svým programem na podporu českého byznysu na Ukrajině už také přišla vláda. Loni na podzim schválila, že na humanitární pomoc a hospodářskou rekonstrukci válkou sužované země by mělo Česko mezi lety 2023 a 2025 dát každý rok půl miliardy korun. Na humanitární a rekonstrukční asistenci Ukrajině by mělo z programu jít ročně 415 milionů korun. Na zapojení firem do obnovy země má jít 85 milionů ročně, přičemž program bude využívat dosavadní nástroje podpory vývozu. Podle předpokladů by přitom jedna koruna vložená do státního systému podpory exportu mohla ve střednědobém až dlouhodobém výhledu generovat až 70 korun ve firemním sektoru. Nejde o ojedinělý akt. Teď, v polovině ledna, Evropská unie poslala Ukrajině první tři miliardy eur (asi 72 miliard Kč) z letošní osmnáctimiliardové půjčky schválené koncem loňského roku za českého předsednictví. Ještě nadto Evropská komise oznámila v lednu podpůrný balíček v hodnotě 450 milionů eur včetně 145 milionů na humanitární pomoc a 305 milionů na podporu rychlé obnovy infrastruktury a reformního procesu v zemi. Jak ale zdůrazňují podnikatelé, kteří se na Ukrajině dlouhodobě angažují, české podniky, které to s působením v této zemi myslí vážně, by neměly čekat na pomocnou ruku od státu. Podle Petra Krogmana, prezidenta Ukrajinsko‑české obchodní komory, který se svou společností Agromino v zemi podniká asi na 42 tisících hektarů půdy, musí jít české podniky na Ukrajinu co nejdříve, ještě když v zemi vybuchují bomby.

Na východě Ukrajiny je v současné době mnoho příležitostí. Je možné koupit tamní společnosti za zlomek předválečné hodnoty, klidně za desetinu ceny

„Ukrajinci nemohou vyčkávat, až se někdo rozhoupe. Pro podnikatele platí, že největší kapitál může vydělat, když investuje na perspektivním trhu na nejnižší úrovni cen, když všichni ostatní ještě čekají a jen se účastní spousty seminářů o možné rekonstrukci, která jim přinese jednodušší příjmy,“ myslí si Krogman. Příležitostí je přitom podle něj v zemi obrovské množství. Na východě je například aktuálně možné koupit firmu za zlomek předválečné hodnoty, klidně za desetinu ceny.

Exportéři musí jít na Ukrajinu na vlastní triko

Jedna věc z úst zástupců firem, které na Ukrajině nějakým způsobem podnikají, zaznívá opakovaně. Navzdory zmíněnému podpůrnému plánu jim český stát příliš nepomáhá.

„Když je nějaká země, podobně jako Ukrajina, pro byznys riziková a přitom je českým bezpečnostním zájmem, aby přežila a byla naší ochrannou bariérou před Ruskem, je rozumné očekávat, že stát bude tato rizika kompenzovat a skrze dostupné nástroje podpoří české podniky, které tam jdou. Jenže on ve skutečnosti dělá úplný opak,“ říká Krogman s dovětkem, že stát pomoc odmítá právě proto, že je to rizikové.

Odcházející šéf státní pojišťovny EGAP Jan Procházka (13. února se stal členem bankovní rady ČNB) nicméně uvádí, že s českými zájemci o export na Ukrajinu zůstává EGAP v pravidelném kontaktu a peníze uvolní, jakmile to bezpečnostní situace umožní. „Banky či pojišťovny nemohou vývoz na Ukrajinu podpořit z důvodu probíhající vojenské agrese,“ říká šéf EGAP. Ke zmírnění ekonomických dopadů souvisejících s válkou na Ukrajině poskytuje pojišťovna od konce roku 2022 exportně orientovaným firmám záruky EGAP Plus. Rozpočet tohoto nového garančního programu počítá s krytím úvěrů do celkové výše 6,25 miliardy korun. Jenže podle Krogmana jsou podmínky tohoto programu nastavené tak, že na pomoc dosáhne jen úzký okruh firem. „Zatím jsem osobně nepotkal nikoho, komu by to vyhovovalo,“ stěžuje si.