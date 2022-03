Státní exportní pojišťovna EGAP oslaví 30 let existence. Podle jejího šéfa Jana Procházky měl letošek být konečně klidným rokem. Pojišťovně se totiž po letech podařil uzavřít největší ztrátový případ novodobé historie. Vyhlídky na klid však změnila válka a pro EGAP, který pomáhá českým exportérům, nastávají opět náročné časy. Zdraží například pojištění v zemích, které sousedí s Ruskem, a exportéři se budou častěji pojišťovat i tam, kde to v minulosti nedělali.

Podle Procházky je už teď jasné, že aby se Ukrajina postavila znovu na nohy, bude muset Západ poslat na její obnovu biliony eur. „Jednoznačně se domnívám, že tam čeští exportéři i v budoucnu budou hledat příležitosti. Pokud tam bude poptávka, tak si tam cestu najdou,“ dodává.

Kdybychom teď za vámi přišli s tím, že máme skvělou exportní výrobní zakázku na západě Ukrajiny, pojistil byste nás?

Aktuálně rozhodně ne, ale bavil bych se s vámi o tom a výhledově bychom nějakou variantu nejspíše vymysleli. Teď jsou zkrátka všechny tři trhy, tedy Rusko, Bělorusko a Ukrajina, pro nás uzavřené. A tím „pro nás“ nemyslím jen EGAP, ale všechny podobné exportní pojišťovny.

Ani kdyby šlo o obranné a zbrojní zakázky?

Ne, dnes je Ukrajina komplet uzavřená. Jestli tam někdo něco chce dodat, včetně obranných věcí, tak je to spíše otázka darů a možných příslibů, ale bavit se tu o možné návratnosti projektů je v současné situaci sci‑fi. Pokud byste samozřejmě přišel s nabídkou, která by byla součástí jakéhosi nového Marshallova plánu pro obnovu Ukrajiny, tak byste uspět mohl, ale rozhodně ne v tuto chvíli. Nelze pojišťovat vývoz do země, na kterou padají bomby.

Celková angažovanost EGAP na Ukrajině je menší než jedno procento z celkové expozice. Proč tak málo?

Ten důvod není ani tak válka jako taková. Už mezi lety 2013 a 2015 říkali představitelé Ukrajiny, že je země v technickém bankrotu. Problémem byla i naše historická zkušenost na Ukrajině, kdy nám vycházelo, že každý čtvrtý obchod, který jsme v zemi pojišťovali, skončil nezdarem. Dříve se stávalo, že někdo odmítl splácet svůj dluh, protože soud řekl, že podpis na smlouvě není vlevo, ale vpravo. Jednoznačně nás okrádali. Logicky jsme pak měli delší dobu nechuť se na Ukrajinu vracet.

Ukrajinci teď musí platit válku a nemohou posílat peníze do zahraničí. S dlužníky už ale řešíme splátkový kalendář.

Teď tam ale máme vztahy se společností NAEK Energoatom, což je vlastník ukrajinských elektráren. Jde o obdobu našeho ČEZ. Pak naši exportéři dodávají například tamnímu nejbohatšímu podnikateli Rinatu Achmetovovi. K dnešnímu dni je naše angažovanost v zemi jen kolem 700 milionů korun. V tuto chvíli platí moratorium a tamní centrální banka zakázala, aby se peníze posílaly do zahraničí, protože Ukrajinci musí platit válku. Určitě to ale s dlužníky řešíme, jestli se udělá jiný splátkový kalendář a splátka se posune na později.

Cítíte od exportérů, kteří na Ukrajině působili, ochotu tam i přes válku zůstat?

Jednoznačně se domnívám, že tam i v budoucnu budou hledat příležitosti. Pokud tam bude poptávka, tak si tam cestu najdou.