V posledních letech nepatřily zbrojařské firmy mezi zrovna oblíbené klienty tuzemských a evropských bank. Financovat někoho, jehož produkt zabíjí jiné lidi, se nelíbilo nejen ostatním zákazníkům, ale ani akcionářům. Zbraně se tak dostaly na úroveň nepopulárních odvětví, jako je jaderný průmysl či těžba uhlí. Bankéři se zaštítili zkratkou ESG, za níž se skrývají tři anglická slova: environment, které hodnotí dopady na životní prostředí, social, hodnotící společenskou odpovědnost, a governance, jež posuzuje odpovědný přístup k řízení společností. Obranný průmysl do žádné z těchto kategorií nezapadal. Loni v létě dokonce Platforma pro udržitelné finance, což je skupina expertů, která radí Evropské komisi, navrhla zařadit zbrojní průmysl na úroveň sektorů, jako je hazard či tabákový průmysl. Stalo se tak v rámci takzvané evropské taxonomie pro udržitelnou ekonomiku, což je vodítko pro finanční instituce, jak na investice nahlížet z hlediska ekologie a udržitelnosti.

„Bez bezpečnosti ovšem nebude udržitelnost a bezpečnost nebude bez obranného průmyslu,“ varoval počátkem února evropské zákonodárce Alessandro Profumo, šéf italského zbrojního koncernu Leonardo a zároveň prezident Evropské asociace leteckého, kosmického a obranného průmyslu.

Nechtějí nám ani otevřít účet

Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) Jiřího Hynka bankovní domy zbrojaře nejen odmítají financovat, ale dokonce jim ani nechtějí vést účty. „Banky mají ve svých etických kodexech, že nepodporují zbrojní výrobu. Řešili jsme to týden před vypuknutím války na Ukrajině v České bankovní asociaci. Tam nám ale řekli, že se do toho nebudou plést, ať si to vyříkáme s konkrétními bankami. Jednali jsme i v ČNB, tam reagovali, že jim nepřísluší podobnou problematiku řešit,“ řekl týdeníku Ekonom Hynek. Jeho slova potvrzuje i výkonný ředitel Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. „Momentálně jsou největším problémem samotné banky. Ty proaktivně, ještě než je k tomu někdo nutil, začaly samy zavádět určitá omezení,“ uvedl minulý čtvrtek na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.

Podle průzkumu AOBP se zbrojařům vyhýbají zejména Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a PPF banka. Ekonom všechny dotyčné subjekty oslovil. „Česká spořitelna a celá Erste Group má definovanou politiku odpovědného financování, která neumožňuje financovat zbraně a vojenský materiál. Samozřejmě lze hovořit o výjimkách, např. při financování dodávek typu radary pro armádu, anebo vybavení pro policejní složky,“ řekl Ekonomu František Bouc z tiskového odboru spořitelny.