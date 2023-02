V byznyse se nesmíte bát jít do osobnějšího vztahu. To zdaleka neznamená jen to, že byste s potenciálními obchodními partnery museli vypít spoustu alkoholu. „V obleku v zasedačce ale určitě na Ukrajině celý byznys nedomluvíte,“ řekl mi před pár dny český byznysmen Libor Winkler z investiční skupiny RSJ. Bezpochyby o tom ví dost, první byznysové výlety do země podnikl už před nějakými osmi roky a jeho podnikatelské plány nezhatila ani loňská ruská invaze.

Podobných příběhů českých podniků a investorů je víc. Válka jejich působení na Ukrajině sice zkomplikovala a mnohé o hodně připravila, zatím se ale zdá, že zpravidla nenalomila jejich touhu v zemi dál podnikat. Je to dobře. Zatímco před deseti lety mnozí čeští podnikatelé pokládali za nejzajímavější trh mimo Evropskou unii Rusko, nyní se zdá, že by tuto roli mohla do budoucna plnit Ukrajina. Před domácím byznysem se při její poválečné obnově otevírá podobná příležitost, jakou měly na počátku 90. let minulého století po pádu železné opony západní firmy v postsocialistických zemích.

Naši pomoc Ukrajině samozřejmě nelze vnímat jen jako možnost vydělat peníze. Jde o mnohem víc. Každá koruna, kterou do této země investujeme, může mít v budoucnosti cenu krve, kterou díky tomu nebudeme muset sami prolévat. Takže vzhůru na Ukrajinu a nebojte se při navazování byznysových vztahů sundat sako. Vyplatí se to.

Přeji pěkné čtení.