Nejen válka na Ukrajině, ale také konflikty na Blízkém východě, eskalující spor o samostatnost Tchaj‑wanu či tradičně nestabilní Afrika vytvořily koktejl, který dodal nové síly českému zbrojnímu průmyslu. Firmy vyrábějící vojenskou techniku, zbraně nebo střelivo, se staly hvězdami českého průmyslu.

Zatímco ostatní sektory v čele s dříve zdánlivě ne­otřesitelným automotive s obavami vyhlížejí příští roky a evropské plány na „zelenání“ průmyslu, čeští zbrojaři trhají rekordy v tržbách i ziscích. Export českých zbraní se loni zdvojnásobil na 60 miliard korun. Týdeník Ekonom zmapoval, jak se vyvíjí byznys jednotlivých zbrojařů i jak se mění pohled na toto ještě nedávno například bankovním sektorem opovrhované odvětví.

Impérium na vzestupu

Pozici lídra mezi tuzemskými zbrojovkami si upevnila skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná podnikatelem Michalem Strnadem. Koncern sdružující přes stovku podniků a třicítku výrobních závodů překonal své historické byznysové rekordy v obou uplynulých letech.

V roce 2022 jeho tržby vzrostly meziročně o čtyři pětiny na více než 25 miliard korun, konsolidovaný zisk se zvýšil dokonce o více než 170 procent na 3,5 miliardy. Loňský rok CSG sice stejný růst nezopakovala, její zisk ale i tak vzrostl téměř o 50 procent na 5,3 miliardy korun.

O tom, jak velký podíl na raketovém růstu byznysu mají zakázky související s Ukrajinou, firma ovšem příliš nehovoří. Poukazuje pouze na to, že export tvoří na 90 procent tržeb, že portfolio jejích zahraničních partnerů je velmi pestré a nachází se v nejrůznějších regionech. „Nadpoloviční většina produkce CSG, konkrétně 51 procent, mířila do evropských zemí (kromě Ukrajiny). Dvě třetiny tržeb CSG byly generovány v členských státech NATO, třetina ve zbytku světa (především na Ukrajině, v Indonésii, ve Viet­namu a v Maroku),“ naznačuje firma neurčitě v komentáři k loňskému hospodaření.

Známou skutečností nicméně je, že jen v prvním roce války firmy ze skupiny dodaly na Ukrajinu kolem sta kusů bojové techniky, mimo jiné například modernizované tanky T‑72 nebo vozidla bojové pěchoty.

Zjistit význam dodávek na Ukrajinu není snadné ani u dalších zbrojovek. Například česká dvojka co do zisku, skupina Colt CZ Group, loni i předloni vydělala přes dvě miliardy korun po zdanění. To byl oproti „předválečnému“ zisku v roce 2021, který činil „jen“ 760 milionů, nárůst skoro o 170 procent.

Banky se už zbrojovek neštítí. Expozice českého bankovního sektoru v tuzemském zbrojním průmyslu je nad úrovní 30 miliard korun.

Firmě nicméně tvrdí, že Ukrajině na tomto impozantním růstu připadá jen malá část. Největší podíl na tržbách má podle údajů Colt CZ Group americký trh – loni více než 42 procent. Z Česka pak pochází necelých 18 procent tržeb, z Kanady 15 procent a z evropských zemí bez Česka, kam spadá i Ukrajina, pouze 13 procent.