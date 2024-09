Rétorika politiků vůči zbrojnímu průmyslu se změnila. Podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiřího Hynka toho ale v jejich prospěch moc neudělali. Kritizuje Evropu, že je vojensky závislá na Spojených státech a na dovozu surovin, a vadí mu byrokracie. „Příprava zakázky trvá déle než její výroba a dodání. Politici nechtějí jít s kůží na trh a schovávají se za různé komise,“ pálí i do řad současné české vlády. Jeho kvalifikovaný odhad zní, že ani letos země závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nesplní.

Politici a finanční sektor se ještě donedávna zbrojovek štítili. Změnilo se to po dvou a půl letech od vypuknutí války na Ukrajině?

Rétoricky jsou politici mnohem vstřícnější než v minulosti. To mluvím nejen o Česku, ale i o Evropě. Pro lepší postavení obranného průmyslu toho moc reálně neudělali, respektive toho, co udělali, je žalostně málo. Typickým příkladem jsou výkřiky evropských politiků, ať zbrojovky vyrábějí více pro Ukrajinu. Problém je v tom, že jim k tomu nevytvořili lepší podmínky.

Co by měli udělat?

Třeba zajistit, aby bylo z čeho vyrábět. Stále se na nás valí evropská agenda kolem ESG. To jsou ve skutečnosti kroky, které snižují schopnost zbrojovek vyrábět. Ano, dala se tu kupa peněz na Evropský obranný fond. My výrobci jsme ale stále na celosvětovém trhu biti přísnou evropskou regulací. Jak lze třeba konkurovat Číně, která ji nemá? Když vypukla válka na Ukrajině, čekal jsem, že se všichni chytnou za hlavu a přijdou s reálnými kroky, jak posílit obranyschopnost Evropy, a tím posílí obranný průmysl. Zůstalo u proklamací a realita je stejná jako před třemi lety.

Co je pro zbrojní průmyslu největší problém?

Válka ukázala, jak jsme strašně závislí na dovozech surovin a vstupních materiálů. Těžební průmysl se v Evropě utlumil. Hutní průmysl či slévárenství jsme prakticky vyhnali z Evropy. V oceli, hliníku a různých slitinách jsme závislí především na dovozech z Asie. Sama EU udělala nedávno analýzu, kde se ukázalo, že více než 90 procent surovin pro fungování průmyslu je z dovozu a je třeba to změnit. Na to konto přijala akční plán, aby se v horizontu pěti let těžilo o něco víc než 10 procent potřebných surovin. Kdyby vypukla válka, je to hrozně málo. Věřte tomu, že pokud vypukne, jako Evropa jsme v tomto ohledu hrozně nepřipravení. Politikům vyčítám, že si neuvědomují tu vážnost a nepřipravenost na takovou situaci. Teď jsem slyšel, že Čína se rozhodla nevyvážet střelný prach – nitrocelulózu –, aby nešla ani na jednu nebo na druhou stranu. To samozřejmě bude mít dopad i na naše výrobce munice. Pokud by zakázala například vývoz různých slitin a kovů, české zbrojovky nebudou mít z čeho vyrábět.