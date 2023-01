Byznys v českých zemích neroztáčeli jen Češi a místní Němci či Židé, ale také cizinci, především Britové. Z nich nejvýznamnější byl Joseph John Ruston. Jeho továrna v pražském Karlíně patřila uprostřed 19. století k největším v zemi – díky dodávkám parních strojů pro vznikající firmy měla velký podíl na industrializaci Čech a Moravy. Kromě toho Ruston postavil první „český“ parník.

Vzhůru do Evropy

Joseph John Ruston se narodil v roce 1809 na předměstí Londýna v Poplaru. Pocházel z rodiny stavitelů lodí pro dopravu na Temži a stejně jako jeho dvěma bratrům se mu dostalo vzdělání, aby jednou mohl konstruovat plachetnice i tehdy zcela nové parníky. Joseph nejprve utekl k námořníkům a dostal se na obchodní lodi až do Číny, později ale nastoupil do proslulé strojírny Boulton & Watt, kde se vyučil stavitelem strojů, tedy inženýrem.

Anglie mu byla malá a podobně jako mnoho jeho vrstevníků se rozhodl jít do světa. Jiní odcházeli do armády nebo kolonií, mladý Ruston se v roce 1832 nechal najmout zdatným skotským podnikatelem Johnem Andrewsem, který ho s sebou vzal do Evropy. Měl v ní již rozjetou stavbu lodí na švýcarských a severoitalských jezerech. Ve Vídni založil První dunajskou paroplavební společnost, s níž provozoval nákladní plavbu na středním a dolním toku zmíněného veletoku. Později získal i privilegium na paroplavbu po Vltavě a Labi. Právě pro obchody v habsburské monarchii potřeboval pomocníka a tím se stal ambiciózní Ruston. Nastoupil za tři libry týdně, tedy za 29 ra­kouských zlatých, což byly slušné peníze. Téměř dvojnásobek toho, co bral Emil Škoda jako začínající ředitel plzeňské strojírny. Pro svého postaršího šéfa se stal natolik nepostradatelný, že si po jeho smrti v roce 1847 vzal za ženu Andrewsovu manželku, čímž se dostal ke značnému jmění ve výši 140 tisíc zlatých.

Stavitel parníků

V roce 1840 přišel Ruston do Prahy, aby pro Andrewse postavil podle vlastních plánů první český parník, který dostal název Bohemia. Šlo vlastně o vynucený přesun podnikání z Vídně na českou periferii. Na Dunaji totiž už bylo příliš těsno a rakouské úřady začaly dávat přednost jiným podnikatelům. Navíc se Andrews rozhádal se svými společníky, kteří ho obvinili, že z firmy čerpá příliš velké částky pro vlastní potřeby a rozhazuje je za drahé nemovitosti.

Ruston spustil Bohemii na vodu o rok později. Stalo se tak za velké pozornosti pražské společenské smetánky i novinářů. Loď byla 38 metrů dlouhá a podle dobrozdání speciální komise uvezla 140 osob včetně 12 dam ve speciálním salonku. Přišla na 48 tisíc zlatých (což byla přibližně cena menšího zemědělského statku) a všechny železné díly – kostru lodi a rozmanitá kovová zařízení včetně koles dodala karlínská strojírna bratrů Thomasů.

Ruston koupil strojírnu v Karlíně a stal se žádaným dodavatelem stacionárních parních strojů pro české továrny.

Prvním kapitánem nové lodi byl sám její konstruktér, tedy Joseph Ruston. Zanedlouho ho na můstku vystřídal jeho mladší bratr John povolaný z Londýna, který k tomu měl patřičnou licenci. Bohemia pak pravidelně plula mezi Mělníkem a Drážďany, a protože měla menší ponor, dokázala se na rozdíl od německé konkurence ze saské paroplavební společnosti vypořádat s nižším stavem vody. Přesto plavba po Vltavě zůstávala nebezpečná, a tak se pasažéři do přístavu v Obříství na Labi, kde na statku žil Andrews, museli z Prahy nejprve dostat bryčkou či dostavníkem. Bez ohledu na tuto komplikaci a na to, že plavba zpět proti proudu trvala docela dlouho, říční doprava mezi Prahou a tehdy ještě samostatným Saskem se stala oblíbenou atrakcí. Proto byl na hladinu spuštěn rovněž druhý parník, Germania. Když Joseph Ruston převzal podnik, přikoupil i třetí loď.