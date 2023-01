Dnes, ne zítra. Myšlení lidem, práce strojům. Tato baťovská hesla ihned upoutají pozornost návštěvníků břeclavského areálu chemicko‑potravinářské firmy Fosfa. Podnikatel Ivan Baťka, který během posledních dvou desítek let vykřesal z krachujícího podniku ziskovou exportní skupinu se čtyřmiliardovým obratem, se inspiruje nejen výroky svého skorojmenovce. Během prohlídky továrny i následného rozhovoru zaníceně vypráví o přerodu firmy a vyjadřuje své mnohdy nekompromisní názory, jejichž formování ovlivnili i další podnikatelští guruové – Masaaki Imai, přední představitel Kaizenu, japonské filozofie neustálého zlepšování firmy, česko‑americký ekonom Milan Zelený a také Baťkův děda. Jak jejich myšlenky adaptuje na svou firmu a dobu, ukazuje Baťka mimo jiné na současných investicích do proměny továrny. Stovky milionů dává na zavádění moderních technologií, jako jsou automatický sklad, který bude obsluhovat jediný člověk, 3D tisk náhradních dílů, digitální dvojče továrny nebo umělá inteligence pro řízení výroby. Zároveň v sobě podnikatel nezapře vlivy kapitalismu v duchu laissez‑faire, když emotivně kritizuje státní zásahy do ekonomiky v podobě dotací a pumpování levných peněz.

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

Začínal jsem jednoduchým obchodováním. Krátce po roce 1989 jsem začal dovážet různé výrobky hlavně z Asie, například boty nebo kufry, které jsem dodával prodejcům. Začínal jsem absolutně od píky, jsem garážový podnikatel, nikdo mi nic nedal. Nakupovali jsme a prodávali také textil, hygienické potřeby nebo ovoce a zeleninu. Chytal jsem se různých příležitostí, abych přežil, a hledal jsem svůj obor. Neustále jsem se učil, vyhrával i prohrával, kolikrát jsem vydělal peníze a druhý den jsem o ně svou chybou přišel.

V roce 1999 jste založil Rádio Impuls. Byla za tím spíše vidina podnikatelské příležitosti, nebo vaše vášeň pro hudbu?

To už byly krásné časy. V obchodování se nám celkem dařilo a pustili jsme se také do realit, kde jsem vydělal první větší peníze. Realitní byznys byl velice ziskový, ale došel jsem k závěru, že mě tento obor neuspokojuje a nechci ho dělat. Rádio Impuls byla dobrá podnikatelská příležitost. Tenkrát za mnou přišel kamarád Jirka Hrabák s nápadem založit rádio, ale potřeboval k tomu podnikatele, který s ním tento projekt spoluvytvoří. Rádio Impuls se stalo mou srdcovou záležitostí. Nebyl jsem si ale jistý, co přinese vstup Česka do Evropské unie, tak jsem raději hledal silného obchodního partnera. V roce 2002 jsem také potřeboval peníze na Fosfu, do které jsem tehdy vstoupil. Dvě třetiny svého podílu v rádiu jsem tedy prodal německému partnerovi Eurocast. Klapalo nám to, ale postupně jsem zjišťoval, že už nemáme kam růst a firmě nepřináším přidanou hodnotu. Docházela mi motivace. Proto jsme se pak s partnerem dohodli, že je čas se s tímto milovaným dítětem rozloučit.

To bylo v roce 2014, kdy jste už 12 let vlastnil firmu Fosfa, kterou jste koupil od americké investiční banky Goldman Sachs. Jak k tomu došlo?

Kupoval jsem ji od dceřiné firmy, kterou tady tehdy měla Goldman Sachs na odkup pohledávek. Předtím jsem měl vedle Rádia Impuls pořád ještě své obchodní aktivity a oslovil mě jeden český bankéř, jestli bych nedokázal zajistit pro Fosfu důležitou surovinu, kyselinu fosforečnou. Vytvořil jsem kvůli tomu i malý podnik a surovinu jsem sehnal. Můj podnik si na to vzal úvěr u banky. Rozvíjelo se to dobře, ale pak došlo k privatizaci českých bank a Fosfa přešla do tehdejší konsolidační banky, protože měla velké dluhy. Má firma, která měla na Fosfu napojené podnikání se surovinami, do toho spadla také. Z peněz, které jsem získal za prodej části Rádia Impuls, jsem vyplatil dluh vůči bance a stal jsem se druhým největším věřitelem Fosfy po Goldman Sachs. Její lidé se pak na mě obrátili s nabídkou odkupu Fosfy. Měl jsem v tom své soukromé peníze, tak jsem si říkal, co mi zbývá, zkusím to. Takže jsem vytáhl další peníze a odkoupil za ně i další pohledávky Fosfy. Pak jsem sedl a dělal jsem 16 hodin denně na tom, aby se dala do pořádku.

V jakém stavu byla Fosfa, když jste ji koupil?

V roce 2002, kdy byla téměř v bankrotu, měla obrat necelé půlmiliardy korun a 900 milionů dluhů. V areálu továrny byl nepořádek, po zemi tekly chemikálie, lidé neměli ani slušné pracovní oblečení. Bylo to strašné.

Jak se stal z Fosfy jeden z největších zpracovatelů žlutého fosforu na světě?

Firma nějak fungovala, podařilo se nám za dva roky zvednout výrobu zhruba na dvojnásobek, ale pochopil jsem, že ani tak to nemá budoucnost. Byla závislá na několika málo velkých odběratelích, kteří se dál koncentrovali. Nakonec jsme měli jen dva nebo tři klíčové odběratele, kteří s námi podle toho zacházeli. Samozřejmě nám neumožňovali dosahovat rozumného zisku. Uvědomil jsem si, že takhle podnikat nechci. Chtěl jsem vybudovat podnik, který bude tvořit přidanou hodnotu pro zákazníka a bude mít osud ve svých rukou. Začal jsem proto odstavovat tehdejší výrobu a zavádět nové produkty. Když jsem do Fosfy přišel, vyráběla především kyselinu sírovou a krmné fosfáty. Nic z toho už dnes nevyrábí. Začali jsme se soustřeďovat na potravinářství. Tato změna se rozběhla po roce 2007 a podnik jsme postupně v několika vlnách transformovali. Dneska asi tři čtvrtiny obratu tvoří potravinářská aditiva a zbytek jsou speciální technické aplikace, hlavně pro průmyslové čištění. Také už nejsme závislí na velkých odběratelích.

Vaše fosfátové produkty se v potravinách používají hlavně jako přídatné látky, například při výrobě uzenin, tavených sýrů, pečiva, majonéz a podobně. Nyní se ale zdůrazňuje potřeba jíst zase víc čerstvé potraviny a omezovat „éčka“. Neobáváte se, že se bude poptávka po vašich produktech snižovat?

Ne, škála aplikací našich potravinářských produktů je gigantická. Řada oblastí potravinářství bez fosforu nemůže existovat, neupečete si bez něj ani buchtu.