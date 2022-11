Je tomu rok, co se Dalibor Dědek musel po dvanácti letech v „důchodu“ vrátit do své firmy Jablotron. Donutil jej k tomu rozchod s někdejším společníkem Miroslavem Jarolímem, kterého si Dědek vybral za svého nástupce. Dodnes je znát, že pro Dědka to je stále velké zklamání. „Jsou lidé, kterým firma přiroste k srdci, a jsou lidé, kterým přiroste k peněžence,“ říká s trochou hořkosti v hlase. Jarolímovi totiž musí vyplatit čtyřicetiprocentní podíl v podniku, ačkoliv mu část tohoto podílu před lety sám daroval. I ve svých pětašedesáti letech nicméně Dědek ukazuje, že do důchodu opravdu nepatří a stále má potřebný drajv. Dokladem je i jeho projekt Dárek pro Putina, v němž dokázal vybrat od lidí přes 1,25 miliardy korun, za něž se nakupují zbraně pro ukrajinskou armádu. „První sobotu po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu mě úplně vytočilo, když jsem si uvědomil, že my tu sedíme, pijeme kafe a pár kilometrů od nás někdo morduje ženy a děti,“ vysvětluje, proč s celou sbírkou vůbec začal.

V e‑shopu vzniklém v rámci kampaně Dárek pro Putina lidé utratili už více než 260 milionů korun. Překvapil vás tak velký zájem?

E‑shop začal fungovat až ve chvíli, kdy už jsme měli vybranou miliardu. Takže celkem se na zbraně pro Ukrajinu vybralo přes 1,25 miliardy korun. Obří zapojení mě rozhodně překvapilo. Mělo to ale svůj vývoj. Ve velkém přispívali lidé v květnu, přes léto to zpomalilo a obrovské oživení nastalo od 21. srpna, kdy někdo přišel s nápadem posílat 1968 korun. Celkem přispělo kolem 70 tisíc lidí.

Jak jste se k myšlence na vytvoření této iniciativy dostal?

Byla za tím zbabělost Západu. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu mě vytočilo, když jsem si uvědomil, že my tu sedíme, pijeme kafe a pár kilometrů od nás někdo morduje ženy a děti. My, jako Západ, jsme se zaštiťovali tím, že nemůžeme vojensky pomoci, protože nejde o členskou zemi NATO, a zároveň jsme říkali, že Budapešťské memorandum, na základě kterého se Ukrajina vzdala jaderných zbraní výměnou za svou územní celistvost, není vymahatelné. To byla taková levárna, na jakou jsem se nemohl dívat.

Kolik jste vy sám na zbraně pro Ukrajinu přispěl?

Za firmu to bylo asi 60 milionů korun a pak jsem přispěl něco jako soukromá osoba, takže celkem asi 70 milionů korun.

Jak moc jste v sobě řešil dilema, jestli poslat peníze na zbraně, které budou zabíjet?

Hodně. Původně jsem chtěl poslat peníze na charitu. Silným momentem, kdy jsem se rozhodl přispět na zbraně, bylo, když jsem si uvědomil, že před válkou jsme měli na Ukrajině kolem 3000 proškolených montérů. Většina těchto lidí odešla na frontu bránit svoji zem. Je hrozné, když někdo, s kým spolupracujete, je najednou v zákopech, volá vám a posílá videa, že nemá uniformu, zbraň a jediné, co ho žene vpřed, je to, že doma má ženu a děti. Druhým momentem pak bylo, když jsem se potkal se šéfem Člověka v tísni Šimonem Pánkem. Ten nám podnikatelům sám říkal, že pokud chceme zemi pomoci, tak máme dát raději peníze na zbraně.

Peněžní dar na nákup zbraní si lze odečíst z daní

Setkal jste se kvůli vaší iniciativě s negativními reakcemi?

U nás ani ne. Jedna z největších věcí, které mi tato krize dala, je, že od února jsem získal kolem 1600 nových kontaktů na lidi, se kterými bych se asi jinak do styku nedostal. Když jsem sháněl peníze, tak jsem dokonce obtelefonoval 50 nejbohatších Čechů.

A jaká byla jejich reakce?

Úspěšnost byla značná, protože právě v březnu a dubnu nám tam natekla zmíněná miliarda korun. Ano, byli někteří, kteří řekli, že nic nedají. Úsměvné bylo, že ti, kteří jsou v žebříčku miliardářů na těch nejvyšších příčkách, většinou reagovali, že by rádi přispěli, ale sami mají málo. Někomu zase nedovolilo přispět náboženské přesvědčení, jinému manželka a jinému firemní zásady. Část z nich měla samozřejmě problém přispět i kvůli korupci na Ukrajině. Báli se, co se stane s penězi, které pošlou na účet tamní vlády. To bylo ostatně i moje dilema. Přesvědčilo mne ale setkání s ukrajinským velvyslancem, ze kterého jsem měl jednak dobrý pocit a pak mi vysvětlil, jak ten účet funguje.