Vysoké ceny energií změní domy, ve kterých bydlíme, pracujeme i nakupujeme. Kvůli velké energetické náročnosti se snižuje zájem o celoprosklené budovy. Na jejich plášti získávají více místa neprůhledné, zateplené plochy. Díky nim se administrativní i bytové domy mohou proměnit na solární elektrárny. „Přichází trend, kdy se začínají do fasád integrovat fotovoltaické panely. V budoucnu se z nich stane běžný architektonický prvek,“ myslí si Leopold Bareš, majitel holdingu LBSH s tržbami kolem 1,5 miliardy korun. Pod něj spadá zejména stavební firma Sipral, která vyrábí atypické prosklené fasády. Mezi stovkami projektů, které realizuje hlavně v západní Evropě a Česku, vyniká zejména pařížská budova Nadace Louis Vuitton od architekta Franka Gehryho, luxusní londýnské mrakodrapy Wardian nebo kodaňská spalovna s lyžařským svahem na střeše. Bareš, který se na vysoké škole specializoval na stavební fyziku, předpokládá, že se budou fotovoltaické panely stále častěji instalovat i na střechy a do stěn velkých průmyslových hal. Sám s tím chce začít na svém výrobně‑skladovém centru za Prahou.

Elektřina a plyn prudce zdražily a v Evropě se zvyšuje důraz na udržitelnost. Přitom domy s prosklenými fasádami, které vyrábíte, jsou energeticky náročnější než klasické zateplené zdi. Nebojíte se prudkého snížení poptávky ve vašem oboru?

Je to trochu složitější. Sklo má sice oproti těžké stěně s kvalitní tepelnou izolací zhruba pětinásobnou tepelnou ztrátu. Na druhou stranu u administrativních budov, na kterých často pracujeme, jsou důležité i další parametry, například požadavky na hygienické normy. Tyto budovy mívají hluboký trakt a hygienické normy požadují určitou úroveň denního osvětlení. V Evropě jsou mnohem přísnější než třeba v Americe, kde se prostě rozsvítí zářivky a nikdo neřeší, že člověk v práci sedí daleko od okna a nemá denní svit. V Česku jsou úplně jiné limity, které pak vyvolávají potřebu vysoké míry prosklení fasády. A to se zatím nemění.

Během covidu ale řada firem zjistila, že nepotřebuje tolik kanceláří, takže výstavba kancelářských budov zpomalila.

Nevyrábíme jen prosklené konstrukce, ale celé prefabrikované stěny fasád. V naší fabrice předvytváříme obaly domů, jejichž plášť může mít i neprůhlednou výplň. V Česku se to sice zatím moc nedělá, často ale stavíme ve Velké Británii, kde montujeme takové prefabrikované stěny i na rezidenční budovy. Do hliníkového rámu potom dáme místo skla neprůhlednou výplň, která obsahuje tepelnou izolaci. Práce v našem oboru tak běží dál, vyrábíme v podstatě stejné výrobky, jen už nejsou tolik prosklené. To se často děje právě u bytových domů. Například fasády mrakodrapů Wardian, což jsou nejvyšší bytové domy v Londýně, mají zhruba 60 procent neprůhledné plochy.

Fotogalerie Prohlédnout fotogalerii

Na fasádách se zvyšuje podíl neprůhledných výplní a právě do nich se může zakomponovat fotovoltaický panel.

Jak se zvyšuje podíl neprůhledných zateplených fasád?

Těžko to říct paušálně, je to různé projekt od projektu, ale plně prosklené fasády už nejsou trendem, a to ani na kancelářských budovách. Na druhou stranu velkou roli hraje v domech také akumulace tepla. Moderní budovy s prefabrikovanýni plášti mají perfektní tepelný odpor, ale nízkou tepelnou akumulaci. Staré cihlové domy sice mají z hlediska prostupu tepla oproti dnešním domům tragické parametry, ale když se vyhřejí, naakumulují teplo a pak stačí relativně málo energie na dotápění, pokud se na noc topení vypne.

Z čeho by se tedy měly domy z dnešního pohledu ideálně vyrábět?

Moderní kancelářské i bytové domy by měly mít nejen dobré zateplení, ale i akumulační hmoty, které by zajistily setrvačnost tepla, aby se nemuselo při každém otevření okna dotápět. U kancelářských domů je to ještě složitější v tom, že se v nich staví místo skutečných stěn jen sádrokartonové příčky, čímž se dál snižuje schopnost budovy akumulovat teplo. Další věc je, že do loňského zdražení energií byla tepelná ztráta prosklených domů oproti tepelným ziskům z hlediska nákladů relativně zanedbatelná. Větší náklady tak byly na chlazení. To se ale teď kvůli obrovskému zdražení energií, respektive dostupnosti plynu mění, protože najednou bude tepelná ztráta mnohem větší problém než dřív. Architekti a inženýři, kteří navrhují domy, proto musí nyní otočit. Bude se muset změnit celé paradigma stavebního oboru.

Jak se výstavba změní?

Přichází trend, kdy se začínají do fasád víc integrovat fotovoltaické panely. Už to tady před časem bylo, ale přínos byl kvůli levným energiím relativně malý. Teď ale jejich cena stoupá, takže přínos bude mnohem větší. Navíc díky rychlému vývoji už fotovoltaické panely nemusí být nutně jen šikmo na střechách, ale staví se při slušné výkonnosti jak horizontálně, tak vertikálně. To je určitě jeden z velkých stavbařských trendů, který se bude dál rozvíjet. Dneska je to nastaveno tak, že když mám na střeše místo, instaluji tam fotovoltaický panel. V budoucnu se z toho ale stane architektonický prvek, fotovoltaické panely budou běžnou součástí architektury. Na fasádách se zvyšuje podíl neprůhledných výplní a právě do nich se může zakomponovat fotovoltaický panel a za ním bude tepelná izolace. To je ideální řešení.

Takže když si odmyslím problémy s kapacitou elektrické distribuční sítě, teoreticky je už dnes možné postavit mrakodrap s tím, že na všech částech pláště, kde není okno nebo nějaký technický prvek, může být fotovoltaický panel?

Přesně tak, domy mohou fungovat jako velké elektrárny. Respektive tady na severní polokouli zatím nemá smysl instalovat fotovoltaiku na severní stěny domů. Samozřejmě ideální směr je jih, odkud slunce svítí nejdéle, ale často se fotovoltaické panely vyplatí na východní a západní stěně budov. Na ranní náběhy, když se lidé probudí nebo začínají v kanceláři pracovat, je nejvýhodnější východní strana, na vykrytí pozdní špičky je zase dobrý západ. Elektřina, kterou dům nespotřebuje, se pak často může prodat do distribuční sítě.