Máte doma tenisky, které nenosíte, a chcete je hodit do kontejneru? Zadržte a raději si zjistěte, jestli by se nedaly prodat. Trh s takzvanými sneakers, tedy teniskami s často originálním designem, nabral v posledních letech obrovské tempo. Řada lidí i firem investuje do limitovaných kolekcí navržených ve spolupráci s populárními osobami, jako jsou Justin Bieber, Kanye West nebo Beyoncé. Následně se tenisky za pár tisíc prodávají na specializovaných webech za mnohonásobky. Draží se také v aukčních síních včetně Sotheby’s, kde se nejdražší prodaly za necelé dva miliony dolarů.

Jedním z největších obchodníků se sneakers ve střední Evropě je česko‑slovenský Footshop. Před deseti lety ho založil Peter Hajduček, který se k prodeji tenisek dostal přes skateboarding a svou bakalářku na vysoké škole. Loni se tržby jeho firmy, kam vložili peníze i investoři ze skupiny Enern a platformy Crowdberry, vyšplhaly na téměř 1,3 miliardy korun. Pak se rychle rostoucí Footshop zadrhl a Hajduček se ho rozhodl začít razantně léčit. Šéf a většinový majitel v rozhovoru popisuje, v čem byla chyba a jaký lék zabral nejlépe.

Jako malý jste jezdil na skateboardu. Byl jste v tom dobrý?

Nebyl. Začal jsem jezdit asi v deseti letech a zůstal jsem u toho naplno tak do patnácti. Tehdy to byla moje hlavní, každodenní zábava. Na skatu mě fascinuje, že v něm nefungují žádní trenéři, nikdo nikoho nenutí chodit na tréninky a přesto všichni jezdí každý den. A také se sami organizují. My jsme tehdy dokonce založili skateboardový klub, já pro něj vytvořil web. Jezdili jsme spolu na závody, někteří u toho zůstali. Můj nejlepší kamarád z dětství je dnes profesionální skejťák, bydlí momentálně v Barceloně a živí ho spolupráce s Nike.

Přibližně před 15 až 20 lety se ze skateboardingového oblečení a hlavně bot začala mezi mladými stávat mainstreamová móda. Jak jste vy došel až k e‑shopu s teniskami?

Když jsem byl malý, neměli jsme v Košicích skatepark a byl tam jediný skateboardingový obchod. Měl jsem odmalička sen vytvořit skateshop a přivést ho do Košic. I později jsem měl k tomuto sportu a životnímu stylu velmi blízko, takže mi přišlo přirozené rozjet byznys v této oblasti. Footshop vznikl s tím, že bude prodávat boty zaměřené na skateboarding. Postupně se jeho zaměření změnilo na prodej lifestylových tenisek neboli sneakers.

Založil jste ho v roce 2012 ještě během studií, navíc jste v té době měl už i marketingovou firmu Unikum Solutions. Jak jste skloubil studium s řízením dvou firem?

Bylo to hodně těžké a zároveň naplňující. Ten první web jsem vytvořil zhruba ve 13 letech a od té doby jsem si jako dítě vydělával tím, že jsem vytvářel weby pro známé a další lidi okolo. Později jsem založil internetovou agenturu, která tvořila stránky a dělala online marketing. To mi vydělávalo na život a zájmy jako skate, rap nebo graffiti. Svůj volný čas jsem ale od práce odděloval. Když jsem studoval v Praze, uvědomil jsem si, že se nechci v budoucnu věnovat primárně agentuře. Tak jsem založil Footshop, který pro mě představoval spojení práce a volného času. Agentura mě ale dál živila, tak jsem ji nemohl hned obětovat, proto jsem Footshopu ze začátku dával jen kolem hodiny denně. Pak jsem dokončil vysokou školu a přibližně v roce 2015 jsem se e‑shopu začal věnovat naplno 12 hodin denně. Agenturu jsem pozvolna opouštěl, i když poslední majetkový podíl jsem svému bývalému společníkovi odevzdal až tento rok.

Značky začaly experimentovat v tom, s kým spolupracovat. Hudebník Kanye West si prosadil stejnou smlouvu jako sportovci.

Byl jste tedy u zrodu toho, když se móda sneakers rozjela po celém světě. Třeba i značka Vans byla původně zaměřená na skateboarding a dnes ji vidíte v každém druhém obchodě s botami. Jak si to vysvětlujete?

Výrobci začali experimentovat v tom, s kým spolupracují na propagaci své značky. Pro nás byla například číslo jedna skatová značka Supra, která se najednou začala točit kolem celebrit, jako je zpěvák Justin Bieber nebo raper Lil Wayne, který také skejtoval. A díky nim se to začalo posouvat úplně jinam, až k life stylu. K takové transformaci došlo i u mnoha dalších značek. Sportovní firmy jako Nike nebo Adidas původně uzavíraly sponzoringové smlouvy jen se sportovci a na hudebníky a další celebrity se vůbec nezaměřovaly. Kanye West (americký raper, hudební producent, návrhář a designér – pozn. red.) se ale proti tomu ohradil. Řekl, že také vyprodá Madison Square Garden (hala v New Yorku, kde se konají basketbalová utkání NBA nebo hokejová utkání NHL, ale i koncerty) a hudební vystoupení je stejně náročné jako sportovní, tak proč by nemohl mít smlouvu se sportovní značkou. Nakonec toho dosáhl a dnes už mají velké sportovní firmy běžně kontrakty s hudebníky nebo designéry. Dosah je globální a móda sneakers se dostala do celého světa. Když se podíváme na nejsledovanější účty celebrit na sociálních sítích, velká část z nich má kontrakt s nějakou sneakers značkou.

Od roku 2015 začaly vaší firmě rychle růst tržby. Na svém blogu označujete za zlomový moment, když se váš e‑shop dostal do rodiny Adidas Consortium a získal přístup k limitovaným edicím tenisek. To se vám pak podařilo i u značek Vans, Puma nebo Reebok. Co vlastně ve vaší branži znamenají tato partnerství?

Hrozně moc. Jednak limitované edice představují zhruba sedm až osm procent našich tržeb. Zároveň nám přinášejí ohlas mezi mladými lidmi, což jsou naši hlavní zákazníci. Výrazně nám to pomáhá na sociálních sítích, například na Instagramu patříme s více než 600 tisíci followerů k nejsledovanějším firmám. Díky smlouvám se značkami získáváme exkluzivně jejich produkty jako jediný prodejce ve střední Evropě. Jde o boty spojené se jmény jako Kanye West nebo Beyoncé a je jich velmi málo, přitom zájem o ně je obrovský. Pomáhají nám získat publikum a hlavně nás odlišují od všech ostatních prodejců.

Stovky párů tenisek v jednom botníku

Mají tyto limitované edice tenisek investiční hodnotu? Sbírají je lidé s úmyslem uložit v botách peníze a později je prodat?

Jistě. Máme speciální webovou platformu a chystáme mobilní aplikaci na prodej nejlimitovanější edice tenisek. Zájemců bývají desítky tisíc. Projdou nákupním procesem, dají nám své údaje k platební kartě, my ale nic nestrhneme. K dispozici máme například sto párů. Náš automatický systém vylosuje vítěze, těm se strhne platba a my jim odešleme tenisky. Někteří s nimi potom obchodují.