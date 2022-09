Radim Jančura se vrhl na nový obor. Během pandemie covidu koupil několik hotelů a penzionů v Česku a Rakousku. V nich zkouší nový koncept. „Zatímco v dopravě jsem se snažil nabídnout co největší servis, v našich hotelech hledám opačnou cestu – co nejmenší servis a co největší svobodu hostů,“ říká Jančura, jehož firmy RegioJet a Student Agency provozují vlakovou a železniční dopravu a prodávají zájezdy i letenky.

Hotely ke koupi hledá ve větších nadmořských výškách, kde není potřeba zasněžovat sjezdovky. Předpokládá totiž, že se to během příštích let kvůli oteplování klimatu a zdražení energií provozovatelům skiareálů přestane vyplácet. Vysoké ceny elektřiny ohrožují i Jančurův plán vypravit v zimě lyžařské vlaky do Alp. A na některých tuzemských trasách by kvůli tomu mohly místo vlaků zase jezdit autobusy.

Loni jste koupil v Alpách nedaleko nejvyššího rakouského vrcholu Grossglockner hotel. O první hosty jste se měl starat i vy. Došlo k tomu? Případně jaké to bylo?

Došlo k tomu, a ne jenom během prvního testovacího týdne, ale víckrát. Když se v hotelu rozjel covid, z osmi zaměstnanců tam zůstal jeden manažer, takže jsem přijel a vařil pro 80 lidí.

Sám jste zvládl vařit pro 80 lidí? Uvařit jídlo byť jen pro 20 lidí dá docela zabrat.

Ano, vaření miluju. Chce to jenom větší hrnec a dobře to propočítat a odměřit, protože poměry různých ingrediencí už neuděláte jen podle oka. I kuchař v hotelu vaří sám, má pouze přípraváře, který mu připraví zeleninu. Když je dobrý koncept, dá se to zvládnout. To je vlastně smysl tohoto podnikání – jde o hledání nového konceptu.

Jak by měl vypadat?

Zatímco v dopravě jsem se snažil nabídnout co největší servis, v našich hotelech hledám opačnou cestu – co nejmenší servis a co největší svobodu hostů. Máme méně zaměstnanců, kteří obsluhují hosty, a hosté jsou víc soběstační. I při polopenzi to lze udělat tak, aby se držela vysoká kvalita. Cílem je dát zaměstnancům hodně volna, takže pracují maximálně šest a půl hodiny denně a nemají dělenou směnu, kdy jdete pracovat ráno na čtyři hodiny na snídani a večer pak během večeře, takže pak máte celý den zabitý. Hledám nový koncept, který bude především dobrý pro zaměstnance, aby v oboru zůstali.

Tento model zkoušíte tedy především proto, že pracovníci z gastra během pandemie covidu utekli do jiných odvětví a teď se nechtějí vrátit?

Ano. Utekli do oborů, které jsou daleko příjemnější a kde nemusí pracovat od nevidím do nevidím. Hledám koncept, do kterého by měli chuť se vrátit.

Zavádíte v hotelech nějaké formy automatizace, aby tam nebylo potřeba tolik personálu?

Je to takový sociální experiment. Personál tam samozřejmě musí být, protože hosté chtějí snídani a večeři, ale mohou si sami natočit pivo nebo si vzít lahev vína, což jim přináší svobodu. Mohou si nalít klidně po půlnoci, pokud respektují klid ostatních. Zároveň se člověk cítí v hotelu víc jako doma.

Jak kontrolujete, jestli hosté zaplatí, co spotřebovali?

Každý host má svou kartu od pokoje, kterou používá i k tomu, že si nalévá a koštuje víno bez obsluhy. Něco je ale postavené na absolutní důvěře, protože když si chcete natočit pivo, teoreticky nemusíte použít čip.

Vaše síť hotelů a penzionů, kterou jste rozjel loni, nyní zahrnuje šest nemovitostí v Česku a Rakousku. Tento koncept je ve všech?

Ve většině. A asi před měsícem jsem koupil další hotel na Pitztalu, pod nejvyšším ledovcem v Rakousku, a tam se budu snažit dál experimentovat. Bar s personálem tam úplně zruším a za barem budou naši hosté. Dám jim návod, jak si připravovat koktejly nebo kávu na pákovém přístroji. V každé partě je někdo aktivnější, tak trochu exhibicionista, který si bude hrát na barmana. Všechno občerstvení je ale za nízké ceny. Pivo si koupíte za dvě až tři eura. Cílem je mít plzeň za dvě eura, což je kolikrát i levnější než v Česku, natož v Rakousku. Stejně tak koktejly budou za nižší ceny než v Česku, jen si je hosté musí připravit sami.

Jak jste vůbec dospěl k tomu, že rozjedete hotelový byznys?

Je to spíš můj koníček. Tento projekt vznikl během pandemie covidu. Vždycky jsem byl poměrně opatrný a měl jsem víc byznysů, takže jsem postupně rozjel letenky, dovolené, autobusy a vlaky. Smyslem toho je omezit rizika – když klekne jeden byznys, zůstanou ostatní. Během covidu se ale všechno zastavilo. Já nevydržím dlouho bez činnosti. Takže nejdřív přišla myšlenka koupit penziony. V nich obvykle maká vlastníma rukama rodina, ale majitelé jsou po čase unavení a děti to nechtějí dál provozovat, proto se penziony hodně prodávají.

Radim Jančura (50) Vystudoval elektrotechniku na Vysokém učení technickém v Brně. Ještě na vysoké škole začal podnikat v oblasti zajišťování zahraničních pracovních pobytů pro studenty. Dnes na obratu skupiny Jančurových firem kolem RegioJetu a Student Agency mají největší podíl vlaky. Celkové tržby skupiny loni dosáhly 3,6 miliardy korun, což je meziročně více o 26 procent, ale o 35 procent méně oproti předpandemickému roku 2019.

Prodávaly se víc během pandemie covidu?

Ano, ale prodávaly se dost i dřív. Původně jsme z penzionů chtěli dělat chalupy, protože Češi na ně jezdí rádi s rodinami a s kamarády. Mnoha ženám se to ale nejeví jako dostatečně komfortní ubytování, protože chtějí mít pokud možno u každého pokoje toaletu a sprchu. Tak jsme z penzionů chtěli dělat lepší chalupy, kde je dostatek těchto hygienických zařízení a také hodně společenských prostor. Pak jsem ale narazil i na hotely.

Původně se vaše ubytovací síť jmenovala Partyja, pak jste ji přejmenoval na RegioJet Hotels. Proč?

Protože původně měla být tato síť zaměřená jen na ubytování na rozhraní chalupy a penzionu, prostě pro partyju. V Čechách je toto slovo neznámé, ale na Moravě je hodně používané. Všichni tam vědí, co znamená třeba, že „jdeme s partyjou na pivo“. To slovo je samozřejmě nejasné i v angličtině, takže s hotely v Rakousku jsme síť přejmenovali na RegioJet Hotels.