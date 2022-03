České skiareály se probudily z hibernace, kterou prošly během pandemie covidu, a hledají cesty, jak si vynahradit období půstu. To může opět přijít. Sjezdovkám chybí sníh, a jsou tak čím dál závislejší na drahých systémech umělého zasněžování. Lyžařská centra v zemi se proto proměňují a častěji lákají turisty do hor za organizovanou zábavou, luxusem a relaxací místo lyžování. Také se chystá nový zákon, který by mohl české hory přiblížit rakouskému standardu, a přimět tak Čechy zůstat v tuzemsku, zatímco nyní mnoho z nich míří do Alp.

Přežít bez lidí

Česko patří mezi lyžařské velmoci. Podle studie poradenské firmy Laurent Vanat Consulting je šesté na světě v podílu lyžařů v populaci a jedenácté v počtu skiareálů. Češi si ale během pandemie covidu příliš nezajezdili. Minulou zimní sezonu fungovaly lanovky a vleky jen devět dní. Provozovatelé skiareálů tak přišli podle Asociace horských středisek prakticky o veškeré tržby zhruba z 3,5 miliardy korun, kterých dosahovali před pandemií.

Náklady skiareálů se ale snížily podstatně méně než návštěvnost. Podle ředitele asociace Libora Knota zůstaly přibližně na 70 procentech obvyklého stavu. Především proto, že až do půlky loňského února nebylo úplně jasné, že už se skiareály neotevřou. „Střediska tak pořád držela přípravu provozu a zejména technický sníh, který stojí spoustu peněz,“ říká Knot.

Skiareály proto minulou zimní sezonu zrušily většinu plánovaných investic a omezily náklady na nutné minimum. „Tím jsme alespoň částečně kryli složité první měsíce, kdy jsme nemohli generovat žádné příjmy, než byly schváleny a odeslány podpůrné programy státu,“ popisuje Tomáš Drápal, obchodní ředitel horského resortu Dolní Morava.

Na začátku loňského roku pak vláda lyžařským střediskům vyplatila jako kompenzaci kvůli zavedeným pandemickým opatřením 852 milionů korun na pokrytí nákladů. „Na zbytek nákladů si museli půjčit nebo vzít z rezerv, ale kompenzace pomohly střediskům přežít,“ říká Knot s tím, že žádný z větších skiareálů díky tomu nezkrachoval.

Rozevřené nůžky