Socialistická ekonomika v Sovětském svazu a jeho evropských satelitech se zprvu zdála velkou výzvou západnímu tržnímu hospodářství. Přinesla rychlou industrializaci, zakrátko se však ukázalo, že plánování a centralizace nejsou ve srovnání s osobní iniciativou konkurenceschopné. A po politických změnách po roce 1989 bylo nutné socialistickou ekonomiku demontovat. Její vznik, úpadek i pokusy o reformy přiblíží další díl seriálu Ekonomu o vývoji světového byznysu.

Státní místo soukromého

Socialistickou ekonomiku – v evrop­ském smyslu – tvořil Sovětský svaz a na něm závislé země, které v letech 1945 až 1948 přešly do jeho sféry vlivu. Byla založena na likvidaci soukromého vlastnictví a jeho nahrazení vlastnictvím státním a v menší míře – hlavně v zemědělství – i družstevním. Podstatou byla i centralizace a detailní plánování, které nahradilo tržní vztahy.

Šlo vlastně o přenesení sovětské praxe vytvořené ve dvacátých a třicátých letech 20. století do střední Evropy a na Balkán. Spolu s tím byly na přímý pokyn sovětského vůdce Josifa Stalina omezeny obchodní kontakty se Západem, což vedlo k izolaci od jeho technologií a i finančních zdrojů. První předzvěstí byl v létě 1947 zákaz podílet se na americkém Marshallově plánu. A protože ekonomika byla založena na rychlé industrializaci, peníze na investice bylo nutné odčerpávat od populace, což zbrzdilo růst životní úrovně.

Hospodářství se vyvíjelo zcela jinak než na Západě. Tam státních zásahů a regulací ubývalo, v sovětském impériu naopak přibývalo, což omezilo iniciativu jak lidí, tak podniků. Místo nich o výrobě a investicích rozhodovaly plány a směrnice komunistických špiček, plánovacích institucí a hospodářských ministerstev. Pokud měli domácí, i když komunističtí národohospodáři jiné názory než sovětští poradci, museli ustoupit. Někteří z nich, v Praze například Ludvík Frejka, skončili jako sabotéři na popravišti.

Podstatný rozdíl tkvěl i v tom, že zatímco válkou oslabené západoevropské státy se mohly opřít o prosperující USA a jejich obchodní a finanční systém, Sovětský svaz byl poničený a vyčerpaný. Zprvu dokonce odčerpával zdroje, zejména z komunistické Německé demokratické republiky. V roce 1950 byl východoněmecký HDP na osobu poloviční oproti západnímu Německu. Podle propočtu amerického historika Paula Marera Moskva z východního Německa na reparacích odčerpala skoro 17 miliard dolarů, více než kolik představoval zmíněný Marshallův plán.

Růst stál hlavně na nasávání pracovních sil a statistiky hnaly vzhůru údaje o těžbě uhlí či výrobě oceli.

Sovětská obnova

Socialistická ekonomika byla nejúspěšnější na svém počátku. Sovětská obnova si získala mezinárodní uznání – už pět let po válce bylo hospodářství objemově o více než polovinu větší než před nacistickým útokem. I tak ovšem obnova neprobíhala tak, jak si plánovači vytyčili – americký úvěr ve výši deseti miliard dolarů, o němž se jednalo za války, nepřišel. V roce 1946 udeřilo sucho, neúroda a hladomor. Makroekonomickou rovnováhu obnovila měnová reforma, kdy byl také zrušen přídělový systém. Investovalo se však nikoliv do lehkého průmyslu, výroby spotřebního zboží a zemědělství, ale pod vlivem rozbíhající se studené války do těžkého průmyslu. Do zbrojovek, hutí a dolů a do nezbytné energetiky a dopravy.