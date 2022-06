Obnova kapitalistické ekonomiky po druhé světové válce je dodnes vzorem, jak překonat potíže, které se zdají být nepřekonatelné. A jak obnovit v krátké době prosperitu. Jaké podmínky musí být pro tuto operaci splněny a jaké mohou být její podoby? Tomu se věnuje další díl seriálu týdeníku Ekonom o vývoji světového byznysu. Díky tomu, že se ekonomové a politici tehdy dokázali poučit a nezopakovali chyby po ukončení prvního světového konfliktu 1918, zajistili nejdelší období ekonomického růstu a sociálního vzestupu v dějinách. Jejich postup může být inspirací i dnes.

Poválečný propad

Druhá světová válka přinesla ohromné škody. Největší pohromu znamenala pro východní Evropu a Čínu, drtivý byl však také její dopad na západní Evropu.

Ve Velké Británii i po válce přetrvával přídělový systém a v západním Německu propukl skutečný hlad. V rozvrácené Francii a Itálii se k moci drali komunisté a v troskách byla jediná asijská průmyslová země, Japonsko. Belgie se podle amerického ekonoma Richarda Baldwina výší HDP propadla na úroveň roku 1924, Nizozemsko k roku 1911, Rakousko dokonce až do 80. let 19. století.

Při pohledu na tuto mizerii sovětský ekonom a Stalinův prominentní poradce Jevgenij Varga předpovídal Západu rozklad a revoluci.

Ve stejnou dobu již ale začínala působit opatření, která takovému vývoji měla čelit. S ročním předstihem se v létě 1944 v Bretton Woods na východním pobřeží USA dohodli zástupci 45 zemí bojujících proti Německu, Itálii a Japonsku na poválečném měnovém řádu. Což mělo zabránit recesi a návratu k celním bariérám. Prim v tomto projektu měli američtí ekonomové a diplomaté, kteří pamatovali meziválečný New Deal a jeho zásahy státu do ekonomiky a podíleli se na fungování válečného hospodářství. Dospěli k názoru, že i volný trh musí mít naplánovaný řád a že kapitalismus nelze efektivně spravovat jen na národní úrovni. „Hospodářské zdraví každé země je věcí, která se týká všech jejích sousedů, blízkých i vzdálených,“ prohlásil americký prezident Franklin D. Roosevelt.

Hospodářský vzestup táhly nové technologie. Naplno se rozbíhala auto­matizace a vytlačovala pracující do služeb.

Hrálo se i o to, kdo nad celým systémem získá kontrolu: získali ji Američané, kteří od té chvíli disponovali polovinou průmyslové výroby světa. Nově vzniklý Mezinárodní měnový fond pomáhal fixovat národní měny na dolar směnitelný za zlato. Slavný britský ekonom John Keynes se svým plánem na zavedení jednotné světové měny, bancoru, musel ustoupit.

Dolar umožnil exportovat americké zboží a kapitál do západní Evropy. Znamenalo to nejen nové investice, ale rovněž politický patronát nad zeměmi, které o americkou pomoc stály. Vše se však rozběhlo až poté, co v USA a pak i na mezinárodní úrovni byla opuštěna představa o přísném potrestání válečných protivníků, tedy fašistických mocností. Což veřejnost ve Velké Británii a Francii přijímala s velkými obtížemi. Ke změně postoje přispěla studená válka a narůstající animozita mezi Washingtonem a Moskvou.

Marshallův plán

Klíčovým projektem se stal plán, který v létě 1947 vyhlásil tehdejší ministr zahraničí a dřívější náčelník štábu pozemní armády George Marshall. Američané jeho prostřednictvím napumpovali do válkou poničených zemí za čtyři roky 12,5 miliardy dolarů, každoročně asi dvě procenta svého HDP. Spolu s tím si ale vymohli odstranění většiny vnitroevropských obchodních bariér a postupnou integraci starého kontinentu.