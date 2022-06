Když biochemik Václav Navrátil a molekulární biolog Martin Dienstbier před čtyřmi lety zakládali vlastní biotechnologickou firmu, počítali s tím, že na první výsledky své práce si budou muset počkat. U výzkumných start‑upů to tak obvykle chodí. Jenže pandemie covidu‑19 jim to urychlila. Podnik, jehož cílem bylo rozjet vývoj nových léčiv a citlivou diagnostiku kolem patentované technologie DIANA, se vyšvihl do čela tuzemských výrobců PCR testů.

„Byla to vlastně náhoda, výjimečná příležitost, která se těžko bude opakovat,“ říká Dienstbier v pražské laboratoři otevřené loni v létě. DIANA Biotechnologies nejdřív pouze dodávala testovací sady. Vlastní laboratoř měla fungovat jako showroom, aby si zákazníci prohlédli technologii zblízka. Avšak když epidemie vrcholila, stalo se z ní největší testovací centrum v zemi. Zpracovávali tu přes 10 tisíc vzorků denně, asi sedm procent celkového počtu.

Nyní je tu úplný klid, testované vzorky se počítají na stovky denně. Dienstbier vzpomíná, že na začátku roku to byl frkot. Pomohlo, že celý proces automatizovali. Co se jinde dělalo ručně, tady obstarávali roboti; zpracovávalo se 100, nebo dokonce 400 vzorků naráz. „Někde měli problém s kapacitou přístrojů, jinde s nedostatkem personálu, tam zase nestíhali zpracovávat data, která se musela hlásit do státních registrů. My jsme to celé digitalizovali a automatizovali,“ vysvětluje Dienstbier. Díky tomu vystačili s třemi místnostmi a 15 lidmi.

Když umíte PCR a přijde virus

Pomohly i přístroje, roboty i automaty, které už v laboratoři byly pro dřívější výzkum. Staví na technologii DIANA (anglická zkratka DNA‑linked Inhibitor Antibody Assay), kterou vynalezl Navrátil za svého působení v Ústavu organické chemie a biochemie. Dokáže velmi citlivě – na úrovni jednotlivých molekul – měřit koncentrace látek v krvi. Pak je možné odhalit onkologické či neurodegenerativní onemocnění v počínající fázi. Lékařům to dává šanci rychleji reagovat.

S pomocí metody DIANA je možné také hledat nová léčiva, což je proces, který dnes zabere 10 až 15 let. Ve Vestci u Prahy, kde DIANA Biotechnologies už čtyři roky sídlí, se zaměřují na úplný začátek této cesty. Hledají nové účinné látky, například inhibitory enzymů. U řady onemocnění je třeba aktivitu této bílkoviny, působící jako katalyzátor procesů, utlumit, pokud je s ní něco špatně.

Epidemie změnila hodně věcí. Lidé se budou při respiračních obtížích testovat víc než dřív, aby věděli, co přesně jim je.

„Máme celou knihovnu chemických látek, každá má trochu jinou strukturu a jiné vlastnosti. Všechny je vyzkoušíme, což je díky naší technologii možné urychlit, a hledáme, která z nich zabere. Chemici pak zkoumají tu látku dál a testují, jak by se chovala v lidském těle. Až ve chvíli, kdy takový ‚kandidát‘ projde všemi testy, bude možné ji pustit do klinických studií,“ vysvětluje Dienstbier.

DIANA to jednak dělá na zakázku pro velké farmaceutické firmy a zároveň rozjíždí vlastní výzkum. Když přišel covid, společnost tyto projekty utlumila a využila know‑how k výrobě PCR testů. Nabízelo se to, protože součástí technologie DIANA je i tato detekční metoda. Polymerázová řetězová reakce (PCR) kopíruje malé segmenty DNA nebo RNA a testy na covid ji pouze popularizovaly. V Česku se jí zabývají i další firmy jako brněnský GeneProof či královéhradecká Generi Biotech.

Covid neskončil, covid trvá

Dienstbier říká, že před covidem je třeba mít se stále na pozoru. „Když jsme před rokem zakládali vlastní laboratoř, byli jsme si na 90 procent jistí, že na podzim se epidemie vrátí. Teď je situace lepší, populace je proočkovaná, hodně lidí covidem prošlo, ale bude záviset na tom, jaká varianta se na podzim začne šířit. Pokud bude podobná omikronu, možná začneme brát covid jako chřipku. Ale zároveň existuje určitá pravděpodobnost, že přijde problematičtější varianta.“