Při zápasu s covidem je zásadní proočkovat co nejrychleji co možná největší část populace. Díky tomu se tato nebezpečná nákaza podle epidemiologa Petra Smejkala dá zvládnout. Situaci podle něj komplikuje nedůvěra k vakcinaci a rozmanité fámy o její neúčinnosti a nebezpečnosti kolující na internetu. „Očkovací látky přece představují ohromný úspěch vědy, vyvinuli je za pouhý rok. Přesto existuje ohromný protitlak a překvapující množství lidí, u nás asi čtvrtina populace, kteří v tomto ohledu moderní vědě nevěří,“ řekl Smejkal týdeníku Ekonom. Přimlouvá se za očkování mladých lidí i dětí, důsledné nošení respirátorů a důkladné testování. Do budoucna by ale měly postačovat roušky v zimních měsících v městské hromadné dopravě a při pobytu v uzavřených prostorách, jak je to dávno běžné ve východní Asii.

Co lze očekávat od covidu během podzimu? Jaké jsou podle vás scénáře vývoje?

Nejpravděpodobnější je, že počet nakažených opět poroste. Již teď se zvyšuje všude kolem nás, lidé se navíc budou vracet z dovolených a děti do škol. Pokud jde o vývoj počtu nakažených, tak máme vždy zpoždění za jinými státy a teď například v Německu či v Rakousku nemocných lidí přibývá. Takže bych se nechlácholil tím, že u nás zatím máme nízká čísla. Teď ale mluvím o počtu nakažených. Pokud jde o těžké případy, záleží hlavně na tom, jak usilovně budeme očkovat. Nemusíme se bát, že se nám zahltí nemocnice − hospitalizací spolu s celkovým nárůstem nakažených sice přibude, zdaleka to už ale nebude takové jako letos na jaře. Takže jsem optimista.

Je teď namístě rozvolňovat, či naopak zpřísňovat existující proticovidová opatření?