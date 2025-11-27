1. Nový kyberzločin vibescam se šíří
Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek vytvořených umělou inteligencí. Ve třetím čtvrtletí letošního roku byly tyto weby jednou z nejrozšířenějších kybernetických hrozeb. Od začátku roku jich americká bezpečnostní firma Gen Digital zablokovala přes 140 tisíc, což představuje průměrně 580 nových falešných webů denně.
Nový typ zločinu dostal název vibescam, protože neklade důraz na znalosti podvodníka či na kvalitu kódu, ale hlavně na to, jak zapůsobit na oběť, která pak sdílí své soukromé údaje nebo pošle peníze.
Prostřednictvím AI nástrojů mohou i amatérští útočníci s minimálními technickými znalostmi efektivně vytvářet realistické kopie stránek známých značek za krátký čas ve velkém měřítku, někdy i zadarmo. Stačí i screenshot originálního webu.
