Před automobilovou nehodou, která ji před téměř dvaceti lety paralyzovala od krku dolů, Američanka Nancy Smithová ráda hrála na klavír. Neurologové jí přesto díky novým technologiím umožnili, aby se svému koníčku alespoň v omezené míře mohla věnovat i dnes. A to pomocí implantátů v hlavě, které dokážou číst a analyzovat její mozkovou aktivitu. Když si představuje, že mačká klávesy na obrazovce, přístroj dokáže „přeložit“ její myšlenky pro počítač a klávesy skutečně rozeznít.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.