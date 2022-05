Tak si to shrňme. Svět poslední dva roky dusí pandemie koronaviru, jež způsobila největší ekonomický propad od druhé světové války. Na Ukrajině již třetím měsícem zuří válka, která stála životy desítky tisíc lidí a světovou ekonomiku zatížila myriádou dalších problémů. Jak ostatně tento týden varovala na svém blogu šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, invaze ruské armády může zrušit desítky let trvající integraci globální ekonomiky. Svět by se pak stal chudším a nebezpečnějším.

K tomu všemu navíc hrozí, že válka na Ukrajině, které se ne nadarmo říká obilnice Evropy, způsobí hladomor v severní Africe a Asii, jež jsou na ní potravinově závislé. Do toho ještě planetu sužuje extrémní sucho a smrtící teploty, které například v Indii a Pákistánu dosahovaly 50 stupňů Celsia ve stínu. A aby toho nebylo málo, noviny plní i titulky o rychle se šířící nemoci opičích neštovic.

Člověk by měl skoro chuť na čas z tohoto světa zmizet. Tu možnost bychom možná brzy mohli mít. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg již loni pobláznil svět, když oznámil, že začne mohutně investovat do budování virtuálního světa zvaného metaverzum. Podobné vize o virtuálních světech, v nichž budeme trávit svůj čas a utrácet reálné peníze, má i mnoho dalších firem. Proto jsme se v tomto vydání Ekonomu podrobně podívali, jak daleko v těchto plánech Zuckerberg a spol. pokročili.

Ať už vás možnost úniku do metaverza děsí, anebo se na ni těšíte, zapomínat bychom neměli na jedno. Skutečnost, že utečeme do světa virtuálního, žádný z našich reálných problémů určitě nevyřeší.

