Málem jsme uvázli ve výtahu a obřad by se nekonal, vtipkoval prezident Miloš Zeman, když minulou středu před obědem vstupoval do Trůnního sálu. Ve slavnostně vyzdobené místnosti Pražského hradu už čekal vedle končícího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka také jeho kolega z bankovní rady Aleš Michl. Právě on od července v čele klíčové měnové instituce Rusnoka nahradí.

Kdyby Zeman skutečně nedorazil, řadě lidí by se alespoň na chvíli ulevilo. Velké části odborné veřejnosti přidělalo spojení Michlova jména s funkcí guvernéra vrásky na čele. Snad se ani nedá říci, co jim na nejmladším členovi bankovní rady vadí víc. Zda odlišné názory na řešení aktuální inflace, nekonformní vystupování, které ostře kontrastuje s konzervativním prostředím centrální banky, těsná vazba na expremiéra Andreje Babiše či ještě něco jiného.

Obavy z Michla guvernéra nejlépe ukázala reakce české měny. Nejprve prudce oslabila, když se pár dní před jmenováním začalo o Michlovi jako o budoucím guvernérovi spekulovat. A pak znovu, když ho prezident Zeman jmenoval. Instituce, kterou Michl od července povede, musela nakonec zahájit devizové intervence, aby zabránila dlouhodobějšímu oslabení kurzu. Slabší koruna by totiž dál přifukovala růst cen.

Bude to právě Michl, kdo bude kormidlovat měnovou politiku během nadcházejícího bouřlivého období. Silná reakce veřejnosti a médií ukazuje, že to nebude mít jednoduché a že špatným přístupem může ekonomiku dostat do ještě většího svrabu. S čím se bude muset Michl & spol. vypořádat a co bude třeba dělat?

Odkud pramení inflace

Sluší se připomenout, že hlavním cílem ČNB je udržovat cenovou stabilitu. Ve chvíli, kdy růst cen překročil meziročně 14 procent, to vypadá, že se to centrálním bankéřům moc nedaří. Jenže ti tvrdí, že trvá nejméně rok, než léčba zabere, než zvýšení úrokových sazeb probublá do reálné ekonomiky – k podnikům a spotřebitelům. Kvůli nejistotě kolem vývoje pandemie však banka začala přibrzďovat až loni v červnu a s vervou dupe na brzdu teprve od října. Tenhle argument se občas ztrácí „v překladu“.

Bývalý centrální bankéř a hlavní ekonom investiční společnosti Fondee Pavel Štěpánek vysvětluje, že úroková rozhodnutí ČNB fungují, jen to ještě není na číslech současné inflace vidět. „Poslední květnové rozhodnutí o zvýšení sazeb se tedy projeví až ve druhé polovině příštího roku. Nyní inkasujeme dopady extrémně nízkých sazeb, které tu byly na počátku roku loňského. Tedy v čase, kdy nikdo nemohl rozumně předpokládat, co nás čeká v jeho dalším průběhu, natož v roce letošním,“ říká Štěpánek.

V bankovní radě se vede spor o to, zda má centrální banka s inflací bojovat zvyšováním úrokových sazeb.

V bankovní radě se vede spor o to, zda má smysl s inflací bojovat zvyšováním úrokových sazeb, když podstatná část příčin zvyšování spotřebitelských cen má původ za hranicemi. Profesor Univerzity Karlovy Tomáš Havránek odhaduje, že si Česko zhruba dvě třetiny inflace dováží. Vychází z porovnání tuzemské výše inflace s globální úrovní růstu cen, která se podle OECD pohybuje kolem devíti procent.