Podle Radima Passera, miliardáře, adventisty sedmého dne a zakladatele Passerinvest Group, je příchod uprchlíků příležitost. „Průzkum na Ukrajině před válkou říkal, že třetina lidí by ráda šla do zahraničí. Je jasné, co je motivuje. Žít důstojný život. Pokud by pro naši společnost byli přínosem, neměli bychom se tomu bránit,“ říká. Miliony korun na pomoc Ukrajině poskytuje například přes humanitární organizaci ADRA, buduje komunitní centrum pro ukrajinské děti předškolního věku. Poslat peníze na zbraně mu však nedovoluje svědomí. „Byť vím, že je Ukrajina ze světského pohledu potřebuje,“ uznává.

V roce 2019 jste předpověděl, že Česko má dva tři roky na to, aby změnilo kurz ze směru k bankrotu a zajistilo si dlouhodobou prosperitu. Do jaké míry se to podařilo?

Evropa žije v takzvané zbytkové demokracii. A v Česku je těch zbytků z evropských zemí možná nejvíc, což je i příležitost k udržitelnější prosperitě. Avšak všechny polistopadové vlády ve větší či menší míře dělají rozhodnutí, která vedou zemi nevyhnutelně k bankrotu. Nedošlo k němu zatím jen díky nezdolné touze soukromého sektoru, který reprezentuje zhruba 3,8 milionu lidí, prací vytvářet hodnoty.

Vidíte nějakou naději na změnu tohoto směřování?

Musíte si uvědomit realitu roku 2019 a současnou. Před třemi lety byl předcovidový stav veřejných financí mnohem lepší. Už tehdy zodpovědní lidé říkali, že důchodový systém je po roce 2030 neudržitelný. Jinými slovy, že i veřejné finance jsou neudržitelné. Čekal bych, že pokud tohle někdo řekne, tak i naznačí, jak to můžeme změnit. To se ale nestalo. Česko nutně potřebuje velkorysou vizi, tedy plánovat tuto zemi nejméně pro 15 milionů obyvatel. To je asi o 4,2 milionu víc oproti dnešku. Každý dodatečný milion lidí v soukromém sektoru při tehdejších průměrných mzdách představoval ročně 250 miliard korun pro státní rozpočet pouze z komplexních mzdových odvodů.

Je vůbec reálné, aby se počet lidí v Česku takhle zvýšil?

Ti lidé se tady sami jen tak neobjeví. Musí se počítat s postupným a pravidelným nárůstem v nejbližších 20 až 30 letech. V roce 2019 chybělo ve výrobní sféře skoro půl milionu lidí. To ekonomiku brzdí, žene to nahoru ceny stavebních prací, přetahují se zaměstnanci mezi obory. Prakticky se tu rozložilo učňovské školství. Nikdo samozřejmě nemůže lidi nutit, aby dělali rukama. Pak ale bylo povinností každé vlády vytvořit podmínky, aby sem přicházeli lidé z kulturně spřízněných zemí. To se nedělo. Už před válkou průzkumy ukazovaly, že by si třetina ukrajinské populace přála žít v zahraničí. My jsme pro ně přirozenou destinací. Jestliže před covidem bylo v Polsku 1,1 milionu Ukrajinců a u nás 100 tisíc, mluví to za vše. To je opět chybou všech minulých vlád. Bez výjimky. Rozdíl do 15 milionů nemusí být vyplněn jen lidmi z Východu. Tady na Brumlovce sídlí mnoho nadnárodních firem. Jedna z nejvýznamnějších je Microsoft a 70 procent lidí, které nabírá, přichází ze zahraničí. To je pro státní rozpočet dar z nebes. Více než polovina z komplexních hrubých mezd končí ve státním rozpočtu. Třetím zdrojem je, že každá vláda, které leží na srdci udržitelná prosperita jejích obyvatel, musí připravit pro rodiny takové podmínky, aby dávalo i ekonomicky smysl mít děti. Navrhovali jsme politikům, aby rodiče, pokud vychovají dítě s ukončeným středním vzděláním bez zneužívání dávek, dostali významnou finanční prémii, protože každý takový jedinec za 40 let produktivního života odvede pouze ze svých mezd do státního rozpočtu v průměru zhruba 10 milionů korun bez multiplikace (znásobení peněz v ekonomice – pozn. red.). A za každé další dítě by prémie měla být ještě větší.

Už před covidem bylo jasné, že důchodový systém bude za pár let neudržitelný. Potřebujeme, aby nás bylo 15 milionů.

I když to zní cynicky, z hlediska vámi zmíněného prvního bodu je uprchlická krize obrovská příležitost. Co by podle vás měl dělat stát?

Je špatně, aby k nám z Ukrajiny chodili jen muži, kteří nevědí, co mají po práci dělat. Měly se vybudovat podmínky, aby přicházely celé rodiny. To jsem říkal už v roce 2019.

Jenže teď přes polovinu současných uprchlíků tvoří děti a asi 80 procent z toho zbytku ženy.