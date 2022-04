Jiří z Prahy si chtěl pořídit zbraň už před časem. Jenže přišel covid a přípravné kurzy ani zkoušky odborné způsobilosti se nekonaly. Válka na Ukrajině do jeho plánů zasáhla jinak – kurzy i střelnice mají na několik týdnů dopředu obsazeno a Jiří na svůj termín čeká. „Registrujeme intenzivní nárůst zájmu o naše služby. Zvýšili jsme počet přípravných kurzů. Přibývá i těch, kteří průkaz už mají a přicházejí střílet cvičně,“ řekl Ekonomu Jaroslav Ondra z firmy Střelecký servis, která provozuje střelnici, prodává zbraně a připravuje zájemce ke zkoušce.

Podobně jsou na tom i další střelnice. „Zájem o zbrojní průkazy roste,“ potvrdil manažer Prague Armory Matúš Štulrajter. Zaznamenal i vyšší poptávku o zážitkové střílení, pokud se lidé chtějí se zbraněmi seznámit a zjistit, jak se ovládají. Jsou to Češi i zde žijící Ukrajinci. „Nejde o výcvik, spíš o to, aby věděli, co mají očekávat.“ Čekací doba se i v jeho holešovické střelnici citelně prodloužila.

V nuselském Armilu místo dřívějších zhruba deseti zájemců na měsíc jich v jednom třídenním kurzu školí najednou až osmdesát. Jednatel Tomáš Mayer potvrdil, že jde také o kurzy pro pokročilé, kteří už průkaz vlastní: „Lidé si uvědomili, že mají někde doma ve skříni útočnou pušku, se kterou stříleli někdy na střelnici, ale že už moc nevědí, co s ní udělat a jak s ní správně fungovat.“