Více než polovina zhruba ze tří set ukrajinských uprchlíků v Česku je v produktivním věku. Většina z nich ale stále práci spíš nehledá, počítají s tím, že se za pár týdnů vrátí zpátky domů. Země se však na jejich zaměstnávání připravuje, a to v poměrně velké šíři. Hledat a nabízet vhodné pracovní příležitosti chtějí státní instituce, sami zaměstnavatelé, oborové svazy, provozovatelé pracovních portálů, neziskové organizace, komunitní spolky i jednotlivci. Desítky iniciativ se nyní dolaďují i propojují, a to ve větší míře, než jak se to dělo, když před dvěma lety přišla pandemie koronaviru. Cílem je pomoci najít Ukrajincům práci nejvíc podobnou té, jakou dělali doma, s ubytováním i důrazem na omezení vlivu nelegálních zprostředkovatelů práce.

Kateřina Jiřinová se na akademické úrovni zabývá tématem samořízení a spolupráce. Nyní je jednou z hlavních postav iniciativy Stojíme za Ukrajinou, za níž je sdružení specialistů Česko.Digital. „Začíná to u jednotlivců, kdy seženete práci tetě vaší známé,“ popisuje. „Pokračuje to v komunitách a větších celcích, jako jsou obory, zaměstnavatelé nebo různé svazy. Až pak jsou velké celospolečenské projekty jako náborové platformy typu Workania od společnosti LMC, která má práci jako své hlavní téma a rozšiřuje působnost v oblasti, které rozumí. To je ta nejviditelnější část, ale je to jen špička ledovce,“ pokračuje.

Podle ní i mnoha dalších lidí angažovaných nějakým způsobem na trhu práce válka jako silný impulz pohání spolupráci, jaká tady dřív nebyla. Řada lidí se se situací vyrovnává tak, že začnou pomáhat. Jiřinová dává za příklad programátory, jejichž okamžitý zápal vede k tomu, že vzniká hned několik platforem a nástrojů pomoci a zabývají se stejnou věcí. „Momentálně je všechno velmi živé na to, aby se dalo usuzovat, co z nových projektů, kterých je poměrně dost, bude fungovat. A co si najde své místo na trhu a ve společnosti i v budoucnu,“ říká expertka.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Dobrá vzájemná komunikace bude mít za následek, že někteří iniciátoři pomoci brzy skončí, protože nebudou mít sílu konkurovat jiným, někteří se s někým spojí. „Například lidé, kteří umí vyrobit aplikaci, hledají teď ty, kteří ji budou schopni provozovat,“ říká akademička a předznamenává, že větší šanci přežít mají velká řešení s lepším zázemím a zavedeným jménem.

Webové platformy a mobilní aplikace