Do Česka už přišlo přes 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Pro český trh práce, který roky čelí rekordně nízké nezaměstnanosti, to může znamenat výrazný impulz. Právě nedostatek pracovních sil totiž v posledních letech řadu firem brzdil v růstu. Přes veškeré utrpení, které válka přináší, by tak uprchlíci mohli tuzemský pracovní trh rozpohybovat.

Míra nezaměstnanosti v Česku se od roku 2017 pohybuje mezi 2,5 a 4,5 procenty. Práci tak najde prakticky každý, kdo pracovat chce. Naopak firmy se potýkají s nedostatkem pracovníků. Aktuálně je v Česku volných zhruba 360 tisíc pracovních míst. To je zhruba o 100 tisíc míst více, než kolik je tu volné pracovní síly.

„Firmy hlásí, že mají dostatek zakázek, ale nemají je jak vyrobit, nemají dostatek personálu,“ popisuje hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podniky marně hledají manuální i kvalifikované řemeslné profese do stavebnictví a průmyslu. V Česku také chybí kuchaři, číšníci, hotelový personál, pomocníci v zemědělství, řidiči, skladníci a pracovníci v logistice, lékaři a sestry i IT specialisté. Dále se hledají stovky zaměstnanců se znalostí světových jazyků do mezinárodních center sdílených služeb.

Řadu těchto volných pracovních míst by nyní mohli obsadit právě Ukrajinci prchající před válkou ze své vlasti. „V současné době Úřad práce ČR v rámci celé republiky eviduje 21 300 pozic vhodných pro cizince. Nabídka se každým dnem rozrůstá,“ uvedla na konci minulého týdne mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Nevhodná struktura a nejistota

Zaměstnávání uprchlíků nyní brzdí především nejistota, jak se bude konflikt dál vyvíjet a jak dlouho se v důsledku toho Ukrajinci v Česku zdrží. A obavy panují také ohledně toho, že přicházejí v ne zrovna ideální struktuře. Zhruba polovinu z příchozích tvoří děti a mladiství a mezi uprchlíky v produktivním věku dominují z 80 procent ženy. To může jejich zaměstnávání zkomplikovat.

„Od firem často slyšíme, že zájem o tyto lidi je, ale nejdříve musí vymyslet, které pozice by jim přidělily,“ popisuje situaci na českém trhu práce Tomáš Petyovský, specialista na pracovní migraci z advokátní kanceláře Petyovský & Partners.