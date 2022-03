V daňových soudních sporech jde v Česku úhrnem o více než deset miliard korun ročně. Z pohledu veřejných rozpočtů to je necelé procento z celkových příjmů. Pro firmu jako účastníka takové kauzy však běží o zásadní záležitost, protože někdy jsou ve hře mnohamilionové částky. Daňové spory trvají dlouhá léta a jejich výsledek bývá nejistý. Řeší se při nich jak zákonnost postupu správce daně při kontrolách, tak výše samotných odvodů. A nejvíc případů se týká úhrady daně z přidané hodnoty.

Finanční správa v posledních letech prohrává přibližně třetinu těchto pří. „Poměr věcí rozhodnutých ve prospěch klientů před soudy je v evropském měřítku vcelku vysoký, což ukazuje na systémový problém. Zejména na přehnaný aktivismus správce daně,“ řekl týdeníku Ekonom Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Generální finanční ředitelství, které na vrcholu výběru daní stojí, proti tomu namítá, že platné předpisy úředníkům ukládají povinnost neprodleně oznamovat státnímu zástupci či policejním orgánům podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. V posledních letech počet takových podnětů klesl – v roce 2017 jich bylo 2538, loni jen 1187.

Soudy pro budoucnost

Čistě statisticky je nicméně pro firmy stále výhodné jít kvůli daním proti úřadům. „Soudit se se vyplatí především v případech, kdy je podnikatel přesvědčen, že jeho postup byl v souladu se zákonem, tedy že se správce daně v daňovém řízení dopustil nezákonného postupu,“ řekl Ekonomu člen prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal.

Vodítkem při rozhodování, zda jít do sporu, či ne, může být poznatek, zda podobnou či stejnou kauzu už rozhodoval Nejvyšší správní soud. Mohl se postavit na stranu nějaké firmy či podnikatele. Nemusí to ovšem vyjít, protože nejde o precedens a úřady občas předchozí rozhodnutí nerespektují. Pak nezbývá, než se práv domáhat prostřednictvím dalšího soudního řízení.

Jsou i záležitosti, u nichž předchozí rozsudky naznačují, že nemá význam se soudit. „Hlavně se to nevyplatí v situacích, kde ustálená judikatura nejvyšších soudů vyznívá v neprospěch podnikatele,“ upozorňuje Nesrovnal. Náklady na právní pomoc, poradce a advokáty, spolu se soudními poplatky mohou spor prodražit. O to víc, když je z něj prohra. „Pokud se hraje z pohledu klienta o nevýznamné částky, časová ani finanční investice se podnikateli zpravidla nevyplatí,“ konstatuje právník Viktor Dušek z KPMG Legal.

Jsou případy, kdy se byznysmenům nechce vzdávat principiální spory. V nich nejde tolik o obhájení nějakého konkrétního kroku, jiným výrazem „daňové pozice“, jako spíš o zásadní posouzení do budoucna. Když například finanční úřad nějak zpochybnil placení daně pouze u jedné z mnoha transakcí, které se ovšem u stejné firmy opakují. Také u sporů o převodní ceny, tedy při obchodování mezi dvěma navzájem propojenými subjekty, se podle Duška může vyplatit soud o malé doměrky. V případě úspěchu to znamená obhájit postup u podobných obchodů nebo ospravedlnit celý obchodní model.

Právníci radí, že podnikatelé by se měli soudně bránit také v případě, když chtějí dál používat uvážlivě zvolený daňový režim, který úřady zpochybnily. Kdyby totiž rozhodnutí finančního úřadu, respektive Odvolacího finančního ředitelství akceptovali a současně by v dalším období zdaňovali způsobem, který byl posouzen jako chybný, vystavili by se do budoucna trestněprávnímu postihu za úmyslné krácení daně. Pokud by se ale proti takovému úřednímu rozhodnutí bránili odvoláním nebo až do konečného rozhodnutí, popsanému riziku se zpravidla nevystaví.

Podle advokáta Trubače je ovšem nejlepší se daňovým sporům vyhnout. „Jejich úvodní fáze zpravidla spočívá už v zasílání výzev k podání dodatečného daňového přiznání nebo k prokázání přiznání daně ve správné výši. Ze své zkušenosti považuji za nejlepší, a v konečném důsledku i nejekonomičtější, aby firmy angažovaly daňového poradce nebo advokáta již při první výzvě finančního úřadu,“ říká. Včasné zapojení odborníka na problematiku a jím připravená odpověď na první výzvu k odstranění pochybností často zcela odvrátí hrozbu vleklého daňového řízení.