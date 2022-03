Vyplnění čtyř stran daňového přiznání a případně dalších několika stran jeho příloh představuje pro poplatníky každoroční noční můru. Nejen samotný tiskopis s více než stovkou různých kolonek je komplikovaný. Daňové zákony se v posledních letech mění prakticky každým rokem, a tak není jednoduché se zorientovat ani v tom, co vlastně zrovna platí. Letos je například zcela nová příloha číslo 4 daňového přiznání, v níž poplatníci uvádí příjmy ze zahraničí.

Daně jdou online

Vyplnit formulář daňového přiznání kolonku po kolonce dnes zvládne málokdo. Lidé stále více vyhledávají někoho nebo „něco“, co jim s tím pomůže nebo to udělá za ně a nejlépe na dálku tak, aby jim splnění zákonné povinnosti zabralo co nejméně času. Tak jako v řadě jiných oblastí života se i v daních stále více prosazují nejrůznější online daňové kalkulačky a aplikace. „Bodují zejména u mladší generace a u osob, které mají podnikání jako vedlejší činnost,“ říká místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků Pavla Břečková. Jen loni elektronickou formu podání daňového přiznání využilo podle údajů Generální finančního ředitelství přes 500 tisíc Čechů.

Způsobů, jak vyplnit a poslat daňové přiznání na finanční úřad elektronicky, existuje hned několik. Některé aplikace připravily soukromé firmy a jsou zpoplatněné, za jinými stojí stát a jejich využití je zdarma. Státem připravené daňové formuláře od loňska najdou poplatníci na internetovém portálu Moje daně. Aplikace pro vyplnění přiznání je dostupná po přihlášení skrze Identitu občana, datové schránky či přístupové údaje od finanční správy.