Ochrana hospodářské soutěže se v Česku dosud soustřeďovala zejména na machinace při zadávání veřejných zakázek. Teď se antimonopolní úřad podle svého místopředsedy Kamila Nejezchleba připravuje na pravděpodobné podvody v procesu zavádění zelené ekonomiky. „Kdyby se firmy dohodly, že kvůli úsporám finančních prostředků nebudou zlepšovat technologii, protože i tak budou schopné dodržet zelené standardy, šlo by o kartelovou dohodu. Ty bychom tvrdě stíhali,“ řekl týdeníku Ekonom. Připouští, že v souvislosti s rusko‑ukrajinskou válkou možná Green Deal dozná změn.

Tlak na udržitelné podnikání s sebou nese nové prvky do fungování firem a trhu. Jak je na ně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přichystán?

V naší branži nedochází ani tak ke změně pravidel, jako ke změně jejich výkladu. Evropská komise připravuje nová nařízení a pokyny, jak soutěžní právo aplikovat, aby více podporovalo zelená řešení. V podstatě říkají, že pokud něco povede k tomu, že to bude udržitelnější a zelenější, měl by tento benefit vyvážit určité omezení hospodářské soutěže a v konečném důsledku i třeba určité nezbytné zvýšení cen. Aktuálně se vedou diskuse, jak tyto věci posuzovat. Pohled českého úřadu i můj je spíše konzervativní. Tam, kde sám zákazník vyžaduje a oceňuje, aby produkt byl environmentálně udržitelný, by hráči na trhu měli nezávisle soutěžit, kdo ho nabídne lepší a – v uvozovkách – zelenější. Pokud by se například dohodli, že kvůli úsporám peněz nebudou zlepšovat technologii, protože i tak budou schopni dodržet zelené standardy, šlo by o kartelovou dohodu. Ty bychom tvrdě stíhali. Přitěžující okolností by bylo, kdyby se pak skutečně prokázalo, že v důsledku takových praktik dochází ke zpomalení vývoje k udržitelnosti. Na druhou stranu si nemyslím, že by se připravovalo jednoduché pravidlo, že vše zelené je automaticky dobré a soutěžně nezávadné.

Evropská regulace digitálních platforem dopadne především na největší hráče, tedy na společnosti jako Google, Amazon, Facebook a Apple.

Nepůjde o vítězství ideologie nad volnou konkurencí?

Obavu z toho trošku mám. I z ryze technického pohledu. Odborníky na životní prostředí teď na úřadě nemám, když však firma v budoucnu řekne, že díky novým technologiím sníží emise oxidu uhlíku o tolik a tolik, budeme muset umět její tvrzení zkontrolovat a zohlednit. Asi by mělo pomoci ministerstvo pro životní prostředí nebo sektorový regulátor. Vedle toho se obávám, že se soutěžní právo stane trochu nepředvídatelným. To, co dříve bylo jasné a zakázané, například když se firmy dohodly na cenách, protože si předtím všechny koupily novou technologii, najednou může být daleko složitější. Otázkou je, jak tyto zelené případy budou časté.

V souvislosti s rusko‑ukrajinskou válkou vyvstává otázka, jak postoje EU k zelené problematice a její zakotvení do soutěžního práva ovlivní dodávky energií.

Tragické události, k nimž dochází na Ukrajině, budou mít samozřejmě zásadní dopad na celou ekonomiku a patrně i na fungování EU. Je pravděpodobné, že Green Deal bude muset projít výraznou proměnou. V současné době lze jen těžko usuzovat, jakým způsobem bude modifikován, nicméně je téměř jisté, že Evropa se v důsledku války na Ukrajině vydá směrem k vyšší energetické soběstačnosti. Jen připomínám, že soutěžní politika hraje v Green Dealu především podpůrnou roli, není jeho hlavním hybatelem.

Z Evropské unie přicházejí i směrnice, které kladou důraz na regulaci digitálních trhů. Jak je váš úřad připraven na tyto spory?

Chystaná regulace se týká hlavně digitálních platforem. A je postavena tak, že nejspíš dopadne jen na skupinu největších hráčů, gatekeeperů, tedy na společnosti jako Google, Amazon, Facebook a Apple. Navíc pravomoci bude mít především Evropská komise, národní soutěžní úřady budou mít jen možnost podávat podněty a dohlížet na situaci, regulátorem nebudou. Což je správné, protože mají reagovat na ad hoc případy, na konkrétní kauzy. A to, co se přijímá, je opravdu regulací, v níž se říká, že určité jednání firem této velikosti a síly je špatné. Jelikož se jedná o regulaci, je v Evropě nutný jednotný přístup.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna tvrdí, že lze čekat utahování šroubů týkající se velkých společností. Bude to tak?