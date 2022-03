Válka je tentýž druh krize, jako byl covid. Jednak je to externí krize, kterou nemá jednotlivec šanci nijak ovlivnit, jednak působí stejně, a to formou pole, které je všude kolem nás, popsal pro týdeník Ekonom Vojtěch Bednář, který se pod značkou Firemní sociolog věnuje podpoře vedení a vztahů ve firmách. Pandemii koronaviru, která zaměstnávala společnost zhruba dva roky a byla přítomná v životě takřka každého jednotlivce, vystřídal v pozici hlavního tématu ozbrojený vpád Ruska na Ukrajinu, tedy do blízké země. Pro firmy a jejich manažery znovu vyvstala velmi podobná výzva: Jak udržet koncentraci lidí na práci, když informace o jiném dění neustále létají kolem a zaměstnávají jejich mysl.

Jasný směr, cíl a organizace

V době, kdy lidé sledují postup ruských vojsk, vývoj humanitární krize a zažívají řadu negativních emocí, je lídři mohou udržet angažované pro pracovní úkol důrazem na jasný směr. „Lídři jsou zvlášť teď důležitým orientačním bodem,“ říká Bednář, „musí si uvědomit, že oni jsou ti, kdo mají říct ‚zanecháme zmateného pobíhání a budeme dělat to a to a pomůžeme si tím k tomu a tomu‘. Když vytyčí jasný směr a cíl, dokážou vybudovat pozornost,“ vysvětluje expert. Do prostředí otráveného špatnou náladou, strachy a úzkostmi nesmí přilévat další.