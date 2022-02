Miroslav Kalousek více než dvacet let patřil k těžkým vahám domácí politiky. Ve sněmovně často vynikal díky své zdatné rétorice a nikdy neměl problém jasně a úderně formulovat svůj názor. Stejně přímočarý je i ohledně nadcházející volby prezidenta republiky. „Když to vyjádřím cynickou zkratkou, tak ten, kdo bude chtít vyhrát, bude muset hodně lhát,“ řekl týdeníku Ekonom. A sám právě proto, že úspěšný prezidentský kandidát bude muset slibovat nesplnitelné, na svoji kandidaturu rezignoval.

Česko má podle Kalouska přes sebou těžké časy: ekonomická situace je vážná a prakticky všichni zchudneme. Jako někdejší ministr financí Nečasovy vlády se významnou měrou podílel na obnově ekonomického růstu po finanční krizi. Připouští, že oproti stávajícímu kabinetu to měli podstatně jednodušší. „Tehdy totiž existoval odstrašující řecký příklad. Vláda Petra Fialy musí řešit ještě větší strukturální změny a přitom své kroky bude veřejnosti vysvětlovat jen těžko.“

Vláda premiéra Petra Fialy minulý týden schválila rozpočet se schodkem 280 miliard korun, tedy bezmála o 100 miliard korun nižším, než plánoval pro letošek předchozí kabinet Andreje Babiše. Jak tento výsledek hodnotíte?

Je to maximum možného. Je třeba si uvědomit, že když vláda v čase, který měla k dispozici, chtěla hledat úspory, tak je nemohla hledat v objemu celých dvou bilionů korun výdajů, ale jen asi ve 400 miliardách nepovinných výdajů. Protože ten zbytek – výdaje povinné – by už znamenal změnu legislativy, případně změnu struktury státních zaměstnanců. Z makroekonomického hlediska mají navržené úspory jen velice malý dopad a byl bych velice opatrný používat pro tento rozpočet termín protiinflační.

Takže nový rozpočet protiinflační není?

Fialova vláda napumpuje do ekonomiky jen asi o 1,8 procenta výdajů méně, než měla v úmyslu vláda Babišova. Což z hlediska dopadů na inflaci má zanedbatelný význam. Rozpočet s deficitem skoro 300 miliard protiinflační opravdu být nemůže. Abychom vyhověli propagandě současné vlády, můžeme říci, že tento rozpočet je o něco méně proinflační než rozpočet vlády Babišovy. I tak je ale snížení deficitu o těch 100 miliard korun důležitým signálem, že vláda bere rozpočtovou odpovědnost vážně, chce šetřit každou korunu a že v rámci zákonného i časového rámce udělala, co mohla. Za to ji chválím.

Není pouhý signál trochu málo?

Je to nultý krok, to hlavní je teprve před námi. To zásadní spočívá v povinných výdajích, popřípadě v daňové základně.

Není do povinných výdajů příliš obtížné říznout?

Je to mimořádně složité, já však už nejsem politik, a tak to můžu říci naprosto otevřeně. Strukturální problém představuje v současných cenách asi tak 200 miliard korun. Každá vláda, která nechce ohromnými deficity tuto zemi dál zatěžovat, musí vyřešit tento rozdíl mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji. V této věci neexistuje krok, který by nebolel a který by nebyl nepopulární.

O co by šlo konkrétně?

Každý politik bude tvrdit, že bude šetřit na státu, a aby to nebolelo lidi. To by však byly jen kosmetické krůčky. Skutečné úspory se dají najít jen v penzijním a zdravotním pojištění a ve mzdách státních zaměstnanců. Pokud vláda říká, že nechce zvýšit daně, a to premiér Fiala říká, a současně tvrdí, že nechce zadlužovat zemi, musí najít odvahu a zpomalit valorizaci penzí a začít opět zvyšovat věk odchodu do důchodu. K tomu zvýšit míru spoluúčasti ve zdravotnictví a umožnit privátní připojištění. Současně by se měla výrazně omezit personální náročnost a tím objem mezd vyplácených při poskytování veřejných služeb. Aniž by se snížila jejich kvalita. V ostatních oblastech ušetříte ročně pár miliard, tady desítky miliard.

A pokud jde o ty daně?

Když se mě ptáte, co bych dělal já, tak bych netrval tak rigidně na tom, že se zvyšovat nebudou. Když říkám, že problém má velikost 200 miliard korun, tak polovinu z něj udělalo populistické hlasování ANO 2011, SPD a ODS před volbami. Snížením daně z příjmů připravili roční příjmy zhruba o 100 miliard, a navíc tím nejméně odborným způsobem, protože šlo jen o daně a nikoho nezajímalo s tím související sociální a zdravotní pojištění. Jsme tak dál v absurdní situaci, kdy máme strašně vysoké pojistné a velice nízké daně. Změna, kterou zmíněná hlasovací koalice přinesla, je výhodná pro lidi s vysokými příjmy, lidem s příjmy nízkými nepřinesla skoro nic. Pokud by stejný zásek neudělaly daně, ale sociální pojištění, tak by to bylo fér. Před hlasováním jsem před svými kolegy z ODS téměř klečel a říkal: proboha nedělejte to, jak jednou s takovou dírou v příjmech chcete vládnout? Populismus ovšem převážil nad racionální úvahou. A vůbec se přitom nezamýšleli, jak ve stejné míře snížit povinné výdaje.

Neřekli ale také, že to je na dva roky, že je to dočasné?

To ale nikdo jasně neřekl, něco takového stojí jen v důvodové zprávě. A koneckonců, já vůbec nemám rád slovo „dočasný“. Naše generace ví, že v tomto geopolitickém prostoru má časový rozměr dvaadvaceti let (tak dlouho trval dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československa po invazi v roce 1968, pozn. redakce). Takže ho raději nepoužívejme. Kdybych měl deficit na starosti, tak bych se ho snažil řešit v poměru 1 : 2. Takže 60 až 70 miliard na straně příjmů a většinu u povinných výdajů.

Nepřidá oněch 60 až 70 miliard korun na daních inflace?

Dodá, ale kromě toho vyvolá vyšší náklady, pokud jde o valorizaci důchodů či minimální mzdy a existenčního minima. Možná inflace trochu pomůže dlužníkům a stát je dlužník největší, ale co se týče bilance příjmů a výdajů, tak nula od nuly pojde.

V rozhovoru pro Český rozhlas jste nedávno uvedl, že v programovém prohlášení vlády chybí jasný cíl konsolidace veřejných financí. Jaké ambice by kabinet měl mít?

Cíl bych chtěl vidět jasnější, podílel jsem se na programu koalice Spolu a tam bylo napsáno, že do konce volebního období by strukturální deficit měl klesnout pod 1,5 procenta. V té době to představovalo částku těsně pod 100 miliard korun, což je ještě stále hodně. V programovém prohlášení vlády teď najdeme poněkud vágní požadavek, že to bude pod tři procenta. Pokud se to vezme doslova, tak to znamená, že po celé volební období deficity neklesnou pod 200 miliard. To by byl další bilion a toho bych se za rozpočtově odpovědné vlády nerad dožil.