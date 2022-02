Objevují se v divadelních představeních, kreslených vtipech i filmech, například ve Vratných lahvích otce a syna Svěrákových. Žluté batohy první české kurýrní služby Messenger se staly na přelomu milénia součástí české popkultury, což se stane málokteré domácí firmě. Z kol a skútrů její kurýři přesedli do aut a firma nyní roste díky zvyšující se poptávce po rychlém doručení zásilek z e‑shopů, jak po městě, tak především mimo něj. Brzdí ji ale extrémní nedostatek lidí. Zakladatel David Voverka, který podnik s obratem blížícím se čtvrtmiliardě korun vlastní se svým bratrem Alešem, proto plánuje novinku. Chce do doručování zapojit i „amatéry“, kteří by zásilky rozváželi jen třeba cestou do práce nebo za zábavou.

Jak vnímáte současný vývoj společnosti, jak ji ovlivnila pandemie covidu?

Doba je turbulentní a bouřlivá. Svým způsobem mi současné období připomíná 90. léta, kdy se děly věci, které jsme si předtím pomalu nedokázali představit nebo jsme o nich do té doby jen snili. Třeba že budeme moct podnikat. Samozřejmě se tehdy děly i hodně špatné věci. Teď je popisuje v České televizi seriál Devadesátky o českém podsvětí. V současnosti je zase obrovský problém, že se dějí strašné věci kolem covidu, umírají miliony lidí, zavírají se státy a hranice, také je energetická krize. Ale doba je bouřlivá i v tom, že se neskutečně rychle vyvíjejí některé obory, třeba technologie nebo zdravotnictví. Byť je to z jiného soudku než v 90. letech, cítím hodně nové energie.

Kde se ta energie bere?

Je tu spousta mladých talentovaných lidí, kteří vystudovali skvělé školy a mají perfektní vhled do věcí, kterými se zabývají, i zkušenosti ze světa. Za pár měsíců se vyvinou věci, například vakcíny, jejichž vývoj dřív trval léta. Nepatřím k těm, kteří si myslí, že je to odfláknutá práce, ale spíš k těm, kteří věří, že se po světě dalo dohromady hodně chytrých lidí a dokázali fantastické věci.

Pro lidi v určitých povoláních by mohlo být doručování zásilek jako „spolujízda“ oživením všedního dne.

Na současné období se tedy díváte hlavně pozitivně a z pohledu nebývalého pokroku ve vědě i společnosti?

Na jedné straně tuto dobu vnímám jako příležitost k pokroku, jaký dřív nebyl možný, ale je potřeba si s pokorou uvědomovat historické souvislosti. Po uvolnění, kdy skončila první světová válka, zahubila španělská chřipka spoustu lidí, kteří válku přežili. Přes všechny vymoženosti a vědecké výsledky si příroda v určitou chvíli něco usmyslí a my s tím nic neuděláme. Další, co tuto dobu dělá super speciální a přelomovou, je změna klimatu a s tím související vývoj. Kdo by si před deseti lety pomyslel, že automobilky půjdou tak rychle do elektromobility? Na druhou stranu nikdo neví, jestli to za dalších deset let nebude úplně jinak.

Když už jsme u historie – jak se proměnil obor kurýrních služeb za více než 30 let, co v něm podnikáte?

Známé kurýrní služby, které v 90. letech rostly, a množství různobarevných batohů, které se pohybovaly po Praze, pomalu vymizely. Úplně se proměnila povaha zásilek.

Jak?

Ubývají malé zásilky a obálky. Smlouvy se posílají pořád, ale jen některé specifické, které klienti nechtějí posílat elektronicky, protože u toho musí být koncový podpis v originále. Znásobil se počet větších zásilek, které se posílají autem. Jde hlavně o balíky z e‑shopů, ale i jiné objemnější. Během 90. let jsme nejvíc jezdili pro reklamní agentury, dneska je to už marginálie. Hodně také roste počet zásilek mimo město. V roce 2008 jsme vytvořili distribuční systém po celé republice a ten je dnes na tržby silnější než doručování po městě.

David Voverka se před lety ocitl na pokraji pracovního vyhoření. Dnes svůj čas dělí mezi hlavní byznys, což je Messenger, a podnikatelský koníček, Javornickou palírnu ušlechtilých destilátů. Otevřel ji před šesti lety mezi Prachaticemi a Strakonicemi. Obvykle tam tráví většinu týdne. Foto: Tomáš Nosil

Takže se vozí víc zásilek auty a méně na kole?

Je to tak, ale tato změna se děje už přes 10 let. V 90. letech bylo tolik malých zásilek, že je cyklisté vozili i do vzdálenějších částí Prahy. Dnes zůstávají v centru, kde jsou stále nejefektivnější, ať už elektromobilita postoupí, jak chce. U nás se prosazuje spíš na nákladních kolech než v autech. I já jezdím od minulého roku po Praze na cargo elektrokole a jízdy autem po městě jsem omezil na nutné minimum.

Kolik máte ve flotile elektrokol a budete si pořizovat další?

Teď asi deset. Máme daleko víc zásilek pro auta než pro kola, ale stále věřím na využívání kol po širším centru města. Jízda na kole po Praze je sice občas náročná a nebezpečná, ale dneska je daleko víc odvážných cyklistů a i řidiči jsou o něco ohleduplnější. Také výrazně narostl počet cyklostezek. Přál bych si počet našich cargo kol zvýšit, přemýšlíme o tom, ale v tuhle chvíli to nedává úplně smysl, protože i střed města je pořád autům hodně přístupný.

Předpokládáte, že se centrum, podobně jako v mnoha západních městech, zavře pro auta se spalovacím motorem?

Ano, je to přirozený vývoj a myslím si, že to bude brzy fungovat i tady. Praha nemá jinou možnost než automobilovou dopravu v centru omezit ve prospěch ostatní mobility, ať už je to veřejná hromadná doprava, kola nebo pěší.

Proč?

Ve městech je potřeba snižovat provoz aut a zlepšovat ovzduší. Praha je historické město, není navržena v 19. století jako Paříž, takže bulvárů a širokých ulic je tady pomálu a nedají se moc rozšířit, aby mohly sloužit pro kola, pěší i elektromobily zároveň. Auta za posledních 30 let nabrala na rozměrech, jezdí čím dál víc SUV, takže elektromobilita dopravu po Praze nevyřeší. Je proto potřeba dál zlepšovat podmínky pro cyklisty, aby se cítili bezpečně a příjemně. Pro člověka, který si není na kole tak jistý, je to stále někdy šílené, protože auta často projedou těsně kolem něj. Praha tak má před sebou ještě nějaké regulace.