Elektrický pohon změnil svět cyklistiky. Do pedálů šlapou s pomocí elektromotoru i starší lidé, kteří by jinak na kolo už nesedli. Zároveň se prudce zvyšují počty nákladních elektrokol, která využívají především lidé ve městech jako alternativu auta, ale i firmy pro rozvoz balíků, jídel či květin. To platí zejména o západní Evropě. Ovšem už i v Česku se zvyšuje zájem o nákladní kola. Především mezi distribučními společnostmi, které se tak připravují na zvažované omezení vjezdu aut se spalovacím motorem do městských center.

Nákladní kola od automobilek

Kvůli narůstajícím zplodinám z dopravy už omezují vjezd aut se spalovacím motorem desítky evropských metropolí, zejména na západě kontinentu. Souběžně s tím narůstající počet měst v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii nebo Belgii podporuje nákup ekologičtějších dopravních prostředků, mezi nimi i nákladních elektrokol. Ta stojí obvykle mezi třemi a šesti tisíci eur.

Například Mnichov na jejich pořízení přispívá tisícem eur. „Kolo nebylo ani tak levné, ale umožňuje nám to jezdit bez auta, které by bylo o hodně dražší. Navíc je to zelený a svižný způsob dopravy, mohu si pohodlně povídat s dětmi, které většinou sedí vepředu, a díky elektromotoru se ani nezapotím,“ uvedla pro BBC obyvatelka Mnichova Grit Paulussenová.

Právě Německo je zemí s největším odbytem nákladních kol. Loni se jich tam prodalo podle cyklistické ZIV 103 tisíc, což bylo meziročně o 40 procent více. Další v pořadí jsou Dánsko s 25 tisíci a Nizozemsko s 16 tisíci prodanými nákladními koly. Podle průzkumu projektu Cyclelogistics.eu mezi čtyřmi desítkami výrobců se letos zvýší prodeje v Evropě meziročně o 66 procent. Naprostá většina nákladních kol má přitom pomocný elektrický pohon.