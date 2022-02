Přišlo to začátkem února. Pouze osm let trvalo technologické firmě Productboard, než její hodnota překročila miliardu dolarů a stala se tak po distributorovi potravin Rohlík.cz druhým českým jednorožcem. Kulatá suma je považována za hraniční pro vstup na burzu a je to i moment, kdy se z mnoha zaměstnanců mohou stát milionáři. Právě jmenovaná firma, vyvíjející nástroj pro lepší plánování, od začátku svého fungování zaměstnanecké akcie nabízí. Zároveň si ovšem držitelé musí na jejich ohromné zhodnocení ještě počkat, protože zaměstnavatel na akciové trhy nespěchá. „Pokud bude Productboard v budoucnosti zapsán na burze, bude možné akcie prodávat v podstatě kdykoliv za aktuální tržní cenu. Do té doby je možné prodávat se svolením většiny akcionářů, teoreticky kdykoliv a za jakoukoliv dohodnutou cenu,“ říká spoluzakladatel Daniel Hejl. Zaměstnaneckými akciemi motivuje každého, kdo zde pracuje na plný úvazek.

Právě vstup na burzu – a vedle toho i koupě jinou společností – je momentem, kdy tento (většinou) dlouhodobější a zároveň rizikový benefit mohou lidé zpeněžit. Řada firem, které ho nabízí, jim to nesplní. Podle portálu AngelList je šance v rané fázi jen 2,5 procenta. I tak se dnes bez něj neobejde téměř žádný start‑up, technologická nebo jiná rychle rostoucí firma, protože jinak nedokáže přilákat nejžádanější zaměstnance. V USA, kde se tento postup zrodil, je hojně rozšířený, v Česku se s ním spíše začíná.