Českou ekonomiku čeká dlouhé období změn. Setrvale nízká nezaměstnanost, do jejíž úrovně výrazněji nezasáhla ani koronavirem způsobená ekonomická krize, svědčí o tom, že se dosavadní hospodářský model vyčerpal. Česko už nemůže spoléhat na levnou pracovní sílu, na níž založilo v 90. letech svůj model subdodávek pro velké nadnárodní společnosti. Pod jejich tlakem na snižování cen a v silné konkurenci z Asie už tuzemské firmy do budoucna nemohou obstát. K tomu se přidávají další faktory, jako je například rostoucí důraz na ekologii a udržitelnost, které potřebu přestavby tuzemské ekonomiky akcelerují. Teď záleží především na šikovnosti a obratnosti českých firem, jak si s těmito výzvami poradí.

Pandemie jako akcelerátor změny

Pandemie koronaviru urychlila změny ve společnosti i v ekonomice včetně té české. IT sektor a e‑commerce jsou na vzestupu, kdežto dosud dominantní automobilky stahuje pandemie a s ní spojené výpadky dodávek čipů do největší krize, jakou světový automobilový průmysl zažil od dob ropných šoků v 70. letech minulého století. Už před vypuknutím koronaviru přitom rekordně nízká nezaměstnanost signalizovala, že tuzemská ekonomika nebude moci pokračovat v nastoleném vývoji uplynulých třiceti let. V roce 2019 byla bez práce méně než tři procenta populace. A i nyní víc pracovních míst zůstává neobsazených, než kolik lidí novou práci hledá. To se promítá do růstu mezd. Před pandemií se zvyšovaly až o osm procent ročně. A i nyní, poté co ekonomika prochází krizí, rostou téměř o šest procent ročně. To je sice dobře pro zaměstnance, kteří tak bohatnou na úroveň západního standardu, už pro české hospodářství jako celek to představuje problém. Česko v důsledku přestává být zemí s levnou pracovní silou, na níž založilo svůj dosavadní růst.