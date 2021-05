Jednorožec, v angličtině unicorn, není pouze bájné stvoření objevující se v pohádkách. Už nějakou dobu se za jednorožce označují technologické start-upy, jejichž tržní hodnota dosáhne alespoň na miliardu dolarů. Ulovit takového jednorožce se snaží všechny fondy s rizikovým kapitálem, které do start-upů investují. Pravidlo Silicon Valley a celého oboru je jednoduché: kolem 90 investic ze 100 skončí ve ztrátě, devět z nich se tak nějak dostane na nulu a jedna to všechno zaplatí a investorům zajistí krásný výnos. A když se opravdu zadaří, objeví se v portfoliu takzvaný decacorn, tedy start-up s hodnotou deset miliard dolarů a více. Získat takové trofeje je ale velice obtížné. Dobrou zprávou je, že se to začíná dařit i v Česku a ve východní Evropě.

"Pro mnoho lidí a pro střední Evropu jde o monumentální den," oslavoval minulý týden Ondřej Bartoš, jeden z partnerů českého fondu s rizikovým kapitálem Credo Ventures. Bouchat šampaňské bylo proč. Credu už se sice v minulosti povedly slušné prodeje tuzemských start-upů, kdy Cisco koupilo Cognitive Security a Oracle zase Apiary, tentokrát se ale Bartoš, Andrej Kiska mladší a spol. trefili o mnoho řádů výše. Na newyorskou burzu NYSE totiž vstoupil rumunský start-up UiPath. Ohodnocen byl na 29 miliard dolarů s tím, že primární úpis akcií (IPO) vynesl 1,34 miliardy dolarů.