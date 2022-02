Pohádkové výnosy, kterých v posledních letech dosahovali investoři na amerických akciových trzích, se už jen tak nezopakují. Za poslední tři roky americký akciový index S&P 500 svou hodnotu zdvojnásobil. Letos ovšem investoři budou dost možná rádi, když budou hlavní akciové indexy stagnovat a nedojde k jejich poklesu.

Hlavním důvodem je změna v politice centrálních bank. Ty od pandemie zaplavovaly trh likviditou. Během letoška ale příliv nových peněz skončí, americká centrální banka Fed zvýší úroky a zároveň ukončí podporu ekonomiky v podobě nákupu cenných papírů. Jak vyplynulo z nedávného vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella, hned po zvýšení sazeb by měla dokonce začít redukce bilance centrální banky, tedy odprodej v minulosti nakoupených cenných papírů. Podle expertů by přitom každých odprodaných 500 miliard dolarů nyní skoro devítibilionové bilance mělo podobný efekt jako zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu.

Americká centrální banka byla v podobné situaci již v minulosti. V roce 2018 se rozhodla, že začne rozpouštět svou bilanci, jež se nafoukla v důsledku nákupů, kterými se bankéři snažili pomoct ekonomice po finanční krizi roku 2008. Snižování bilance (v kombinaci s horším ekonomickým výhledem) ale na sklonku roku 2018 spustilo na trzích takové výprodeje, že americké burzy zažily nejhorší Vánoce v historii. Index S&P 500 během prvních tří prosincových týdnů ztratil 13 procent. Fed proto svůj pokus stopnul a měnovou politiku znovu uvolnil.

Je otázka, jestli by si podobnou otočku mohli američtí centrální bankéři dovolit i nyní. Čelí totiž daleko vyšší inflaci než koncem roku 2018. Tehdy byla mírně nad dvěma procenty, loni v prosinci ale dosáhla sedmi procent, tedy nejvyšší úrovně za posledních 40 let. Centrální bankéři tak mají daleko menší manévrovací prostor a podle některých expertů se mohou dostat do situace, kdy budou muset inflaci krotit bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na kapitálové trhy.