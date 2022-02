Rusko usiluje o změnu stávajícího mezinárodního uspořádání a v této snaze je ochotné jít kamkoliv, kam ho Západ pustí. Podle ředitele pražského Ústavu mezinárodních vztahů Ondřeje Ditrycha za expanzivní politikou stojí i představa ruského vedení, že určující jsou zájmy jen několika hlavních mocností, kterým malé země musí ustoupit. Ačkoliv Evropská unie model rozděleného světa na různé zájmové vlivy neuznává, vůči Kremlu se jasně vymezit nedokáže. Výsledkem je tak situace, kdy se na jedné straně hrozí zbraněmi a sankcemi, avšak sibiřský plyn dál proudí do Evropy, protože to je pro obě strany výhodné. A nikdo ani nepočítá s tím, že by to v budoucnu mělo být jinak. „Krátkodobý výpadek zvládneme, dlouhodobou náhradu za ruský plyn nemáme. Varovné je, že jsme v této situaci energetické závislosti na Rusku osm let po anexi Krymu,“ říká Ditrych.

Neblíží se v podobě konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, respektive Ruskem a za Kyjevem stojícím Západem, do Evropy velká válka?

Můj odhad je, že pravděpodobnost války je méně než 20 procent. To není tak docela málo, ale neměli bychom propadat panice. Moskva umí cvičit s naší představivostí a snaží se nás tak tlačit k ústupkům. Je to strategie slabšího, strategie asymetrická, kterou uplatňuje dlouhodobě – jenom teď kolem Ukrajiny hodně zvýšila sázky. Moskva hraje podle osvědčených not, nemá snahu jako my pořád něco vynalézat. Podle svých not ale umí hrát dobře. Úvahami o nějakých velkých cyklech války a míru bych se ale neřídil. Svádí nás myslet si, že „teď jde o všechno“, vyvolává falešné historické analogie a geopolitická melodramata jako „Mnichov“ a uzavírá prostor pro nezaujatou analýzu. Nezapomínejme taky, že na evropských periferiích se válčí i v této zdánlivě postmoderní době. Připomeňme Krym s Donbasem, Náhorní Karabach, Gruzii, předtím Balkán, kde se teď znovu přitápí pod kotlem a my si toho moc nevšímáme.

Nemůže ale k válce dojít nedopatřením? Když třeba selže zbraňový systém nebo povolí nervy důstojníků? Podobné obavy panovaly i za kubánské raketové krize mezi USA a SSSR v roce 1962.

Samozřejmě. Na druhé straně se teď nebavíme o situaci, kdy na vás letí raketa a vy nevíte, jestli má nasazenou jadernou hlavici, jestli byla odpálena záměrně, nebo nešťastnou náhodou. Zkrátka – ta dilemata by teď byla jiného druhu a riziko spojené s tím udělat krok zpátky a konflikt deeskalovat by bylo menší.

K čemu Rusko chce Ukrajinu donutit – k uznání autonomie pro Doněcký a Luhanský region? Nebo chce něco víc?

Z pohledu Moskvy je zásadní zabránit tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Podle ruské státní geopolitiky by taková ztráta byla další velkou katastrofou, vedle toho tu vidí Moskva i konkrétní vojenské ohrožení. Nám to může připadat jako paranoia, ale prostě je to tak.

Nespoléhá také Vladimir Putin na to, že se Ukrajina nakonec opět politicky a ekonomicky přiblíží k Rusku?

To by Moskva určitě ráda, avšak její schopnost magneticky přitahovat bez donucení je nízká. Ruský stát je sklerotický, může se udržet ještě dlouho, ale nenabízí svým lidem ani sousedům žádnou budoucnost. Nevím, jestli si to Vladimir Putin uvědomuje. Nemyslím ale, že by se živením napětí kolem Ukrajiny snažil odvádět pozornost od domácích problémů, jak se někdy říká. Průzkumy, které lze považovat za věrohodné, ukazují, že ruská společnost po válce netouží, a už vůbec ne s Ukrajinou. Přesto je z tohoto pohledu zevnitř důležitá jedna věc: my nevíme, jaké informace se k Putinovi vlastně dostávají. Představujeme si ho jako šachového mistra, který je vždy několik tahů napřed. Racionální jednání ale předpokládá, mimo jiné, dobré čtení situace. Neříká mu však jeho okolí, státní aparát a zpravodajské služby, co chce slyšet?

Pomáhá ale Moskvě ve snaze přimět Kyjev opět k proruské orientaci oslabování Ukrajiny?

Snaha destabilizovat Ukrajinu je dlouhodobá a má spoustu podob. Tady vnímám i naši roli jako Evropské unie. Nejsme připraveni ji přijmout jako členský stát, to je fakt. Můžeme ale pomáhat ukrajinské společnosti volit si budoucnost, jakou chce. Prakticky, drobnou prací, bez technokratického balastu.

Nekomplikuje takovou pomoc fakt, že ani Ukrajina není zrovna vzorová demokracie?

Která demokracie je vzorová? Podstatné je něco jiného. Ukrajina je suverénní stát, ne nějaké ztracené území na okraji impéria. Žádný politický národ není přirozený. Pro Moskvu jsou ale skutečně suverénní jenom velmoci. Stejně jako doma v Rusku, kde řízenou diverzitu zajišťuje loajální opozice, je určitá různorodost v mezinárodním uspořádání stabilizující. Proto jsou na politické mapě i menší státy – ale spíš jenom tak na papíře, ve skutečnosti si v jejím vidění světa karty rozdávají velmoci. Zároveň platí, že Ukrajina ještě nenašla recept na udržitelný ekonomický rozvoj a místo toho se potácí v bolestné stagnaci. To snižuje legitimitu jejího současného politického uspořádání a polarizuje společnost podle různých linií, včetně regionálních.

Jakou oporu Ukrajina na Západě vlastně má? V Německém případě je ukázkou váhání například nový plynovod Nord Stream 2.

Nord Stream 2 už v balíčku sankcí je. Země jako Německo, které jsou s Ruskem více ekonomicky provázané, to samozřejmě v diskusi o možných sankcích, jejichž náklady bychom nesli všichni, zohledňují. Paříž zase hraje podle svých not při prosazování strategické autonomie. Vcelku ale vidíme, že míra jednoty je docela vysoká. A určitá nejednoznačnost stran toho, co jsou EU a USA připraveny provést v případě ruského útoku, může být pro Ukrajinu nakonec i užitečná. Necháváme Moskvu hádat.