Ačkoliv nastupující vláda povinnou vakcinaci proti covidu‑19 odmítá, obtížná pandemická situace si ji podle koordinátora Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Petra Šustka může vynutit. Tím spíš, že nyní se stát v praxi chová, jako by nařízena byla. Dává očkovaným výhody například při cestování, ti druzí nesmějí navštěvovat restaurace ani kulturní zařízení, pokud nemají doklad, že nemoc prodělali. Čeká se, zda po vzoru velkých amerických společností podobně zareaguje domácí byznys.

Itálie, Rakousko a Německo už vykročily

Po dvou letech různých způsobů, jak zamezit šíření koronaviru, je povinné očkování věcí celospolečenské debaty. Přívržence má i mezi politiky, lékaři, ekonomy i právníky. Jedním z nich je Petr Šustek z Právnické fakulty UK. „Myslím, že na povinné očkování v příštím roce dojde. Začne se s vybranými skupinami obyvatelstva, podle profese a věku. Postupně se uvidí, jak se situace bude vyvíjet, a může se stát, že se povinné očkování zavede pro všechny ostatní,“ řekl týdeníku Ekonom. Za hlavní argument považuje statistiky, podle nichž si v Česku covid‑19 vyžádal už 33 tisíc obětí, což představuje čtvrt procenta populace. „Pro řadu z nás je povinné očkování obtížně přijatelné, přednost by však mělo mít zdraví a to, aby u nás na covid neumíralo takové množství lidí,“ domnívá se Šustek.

Povinné očkování by znamenalo, že by ho měl absolvovat každý člověk, pokud mu v tom nebrání závažná zdravotní překážka. Začít by se podle Šustka mělo u příslušníků integrovaného záchranného systému, policistů, hasičů a vojáků a stejně tak u zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách. Dále pak u seniorů, zřejmě lidí nad 65 let, i když limit by měl být stanoven teprve po konzultacích s odborníky. S podobným návrhem přišel ministr zdravotnictví odstupující vlády Adama Vojtěch, jeho nástupce Vlastimil Válek s něčím takovým ale nepočítá.

První zemí, která nařídila povinné očkování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, byla Itálie, o plošném očkování uvažují v Rakousku. Německá etická rada doporučila zvážit povinné očkování v některých profesích, ne plošně. Avšak odcházející kancléřka Angela Merkelová v minulém týdnu řekla, že rada poslancům Spolkového sněmu stanovisko ještě vypracuje. Šustek říká, že Němci nemají s epidemií tak drastické zkušenosti jako Češi.