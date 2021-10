Udržitelné podnikání, tedy takové, které vedle maximalizace zisku zohledňuje i jiné hodnoty, zejména ekologii a společenskou odpovědnost, začíná být v českém byznysu horkým tématem. Ještě před dvěma lety se tento přístup promítal do podnikání jen malého množství lidí a firem. Mezi prvními, komu do byznysu přišel, byly podniky, které jsou součástí zahraničních skupin. Od letoška začaly k udržitelnému byznysu tlačit své firemní klienty i české banky. Pod vzrůstajícím tlakem evropské regulace přibývá odvětví, do nichž nechtějí půjčovat peníze.

„I chroničtí odmítači zjišťují, že buď jejich zákazníci, nebo jejich zaměstnanci, nebo jejich banka už jim dali nějaký požadavek na udržitelnou agendu. Jsou tím velmi zaskočeni, protože si dosud mysleli, že se jich to netýká nebo že jsou průměrně ekologičtí, udržitelní,“ upozorňuje Jan Brázda, partner v poradenské společnosti PwC. Pokud firmy takto vzneseným požadavkům na udržitelnost nedostojí, přicházejí o zakázky i úvěry. Děje se to například v automobilovém průmyslu nebo těžbě, a to navzdory tomu, že udržitelné produkty bývají dražší než ty klasické.

Banky a matky přitvrzují

Zatímco Česko má v udržitelném podnikání (hovoří se o něm v širším smyslu i jako o ESG byznysu) za sebou spíš pozvolné krůčky, mnohde v zahraničí už jde o standard. Firmy se běžně zavazují, že budou do roku 2025 nebo 2030 uhlíkově neutrální, nebo dokonce klimaticky pozitivní. To znamená, že jejich provozy a zařízení budou zachycovat více skleníkových plynů, než jich samy vyrobí. Například skandinávský prodejce nábytku Ikea má globální strategii platnou pro všechny obchodní domy této značky na světě, včetně českých. „Tyto závazky ovlivňují hlavně náš provoz. Tedy to, jak operujeme s našimi obchodními domy, zaměřujeme se na obnovitelné zdroje energie, usilujeme o energetickou efektivitu nebo recyklujeme,“ popisuje manažerka pro udržitelnost české větve Ikey Barbora Geršlová.

Firma tak například usiluje o to, aby nejpozději v roce 2030 veškeré její zboží pocházelo z recyklovatelných a obnovitelných materiálů. „Aktuálně jsme na 60 procentech,“ dodává Geršlová.