Strávit příjemné odpoledne v kavárně, zajít na luxusní zážitkovou večeři, předplatit si permanentku do fitka, rezervovat wellness pobyt all inclusive nebo jen tak vyrazit na nákupy. Tyhle všechny malé lidské radosti jsme si ještě donedávna museli odpustit.

Absence kavárenského povalečství, zavřené hotely i nemožnost vyzkoušet si novou sukni, boty nebo košili hrají určitou roli v tom, že se některým lidem během karantény a lockdownů podařilo výrazně ušetřit.

A tak se takřka všichni − jak zákazníci, tak provozovatelé obchodů a poskytovatelé služeb − těšili, až nám situace dovolí opět vyrazit do víru dění. „Ačkoliv nejsem člověk, který by trávil veškerý volný čas v nákupním centru, samozřejmě se mě tato situace dotkla. Ostatně jako každého. Mám rád dobré jídlo a jsem zvyklý přemýšlet nad byznysem a nápady v dobré restauraci. Je to pro mě příjemnější prostředí než kancelář. Také si rád zajdu na dobrou kávu,“ říká podnikatel Pavel Skřivánek, majitel stejnojmenné jazykové agentury.