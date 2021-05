V Česku se loni v přepočtu na obyvatele vypilo nejméně piva za posledních 60 let. Restrikce, které z důvodu pandemie covidu zavřely po většinu roku hospody, se v tuzemsku projevily mnohem výrazněji než jinde ve světě. Národní specifikum, mimořádně vysoký podíl čepovaného piva na celkové spotřebě, vedlo k rekordnímu poklesu prodeje piva i výstavu českých pivovarů. Změny, které nevídaná situace v tomto oboru vyvolala, jsou zřejmě trvalé.

"Trh se už nikdy nevrátí do předcovidové doby," předvídá František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. "Lidé si odvykli se bavit společně, což výrazně změnilo způsob konzumace piva, takový trend setrvá," říká Roman Havlík, šéf pivovaru Svijany. "Je to tsunami, kompletně se mění struktura spotřeby piva. Covid mohutnou vlnou urychlil dlouhodobý trend přesunu k vyšší kvalitě, novým stylům, řemeslnému způsobu výroby a prodejů z off-linu do on-line prostředí," uvádí Miroslav Harašta, ředitel Znojemského městského pivovaru a člen dozorčí rady Jarošovského pivovaru.

Český trh s pivem se proto v postcovidovém období více přiblíží okolním zemím, vzroste třeba popularita piva v lahvích a v plechovkách, posílí pozice ležáků a pivních speciálů. Například v Německu se v roce 2019 zkonzumovalo takzvaně on-trade, tedy přes pípu, kolem osmnácti procent piva v zemi, v Česku to byl dvojnásobek. Loni se podíl piva vypitého v tuzemsku on-trade snížil z 36 procent na čtvrtinu. V následujících letech se nezastaví ani další výrazný český pivovarnický trend. "Bude přibývat nových minipivovarů, na trhu je stále dostatek prostoru," je přesvědčen Tomáš Maier, který vyučuje ekonomiku pivovarnictví na České zemědělské univerzitě v Praze. Minipivovarů je v Česku kolem půl tisícovky.