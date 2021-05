Zavření restaurací a výčepů donutilo pivovary hledat nové cesty, jak vydělávat na nápoji, bez kterého si velká část Čechů nedokáže představit trávení volného času. Výrobci k tomu využili moderní technologie, neotřelé nápady i nové obchodní postupy. Přinášíme vám příběhy tří českých pivovarů − Hostivar, Primátor a Matuška −, které dokládají, že produkce piva není tak konzervativním oborem, jak by se mohlo zdát.

Pivovar Hostivar − pro pivo na drive-in

Od výdejního okénka pražského minipivovaru Hostivar se táhne fronta několika aut. Chvílemi se u moderního objektu, který stojí mezi sídlištěm a golfovým hřištěm na hranici čtvrtí Horní Měcholupy a Hostivař, tvoří dlouhé kolony. Pivovar měl štěstí. U své budovy s restaurací a pekárnou, kterou otevřel před čtyřmi lety, prozíravě už tehdy postavil drive-in podobný těm, které budují především fastfoodové řetězce jako McDonald's nebo KFC. Zákazníci tak přijedou autem až k budově pivovaru, a aniž by museli vystupovat, dostanou z okénka zde uvařené pivo nebo upečené rohlíky. "Když se kvůli pandemii uzavřely restaurace, dost nám to pomohlo. Dnes si k nám většina zákazníků jezdí nakupovat pivo i jídlo autem," říká Milan Wimmer, ředitel firmy Pivo Hostivar. Ta provozuje v Praze ještě jeden minipivovar s restaurací. Tato budova ale vznikla o pár let dřív a drive-in nezahrnuje. I proto je na tom tato pobočka ekonomicky o poznání hůř než její mladší sestra.