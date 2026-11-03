Nejdříve byl symbolem pokroku open space, potom se stala hitem práce z domova. Dnes se část firem vrací do kanceláří. Jde o hledání nejefektivnějšího způsobu práce, nebo jen o pozoruhodnou schopnost managementu zaměňovat módní názor za univerzální řešení?
V podnikání existuje zvláštní druh pokroku. Nejprve někdo přijde s novým způsobem organizace práce, odborníci vysvětlí, proč je revoluční, konzultanti vytvoří metodiku a manažeři ji začnou zavádět. O několik let později se objeví nový směr a ten předchozí zpochybní. A po čase se kolotoč roztočí znovu.
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